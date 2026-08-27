Γιατί τα μικρότερα ρολόγια επιστρέφουν δυναμικά στη μόδα

Οι συλλέκτες στρέφονται ξανά σε μικρότερες κάσες, πιο ορθολογικές αναλογίες και ρολόγια που φοριούνται χωρίς να «φωνάζουν» την παρουσία τους.

Χρήστος Κάβουρας

Γιατί τα μικρότερα ρολόγια επιστρέφουν δυναμικά στη μόδα
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Υπήρξε μια εποχή που το μεγαλύτερο ρολόι θεωρούνταν σχεδόν αυτομάτως και καλύτερο, τύπου 42, 44, 45mm και βάλε. Όσο περισσότερο χώρο έπιανε στον καρπό, τόσο πιο «σοβαρό» έδειχνε. Τα sport watches έγιναν μεγαλύτερα, οι κάσες πιο ογκώδεις και το ανδρικό wrist game απέκτησε μια μικρή εμμονή με το μέγεθος. Τώρα, όμως, το ζύγι φέρνει προς την άλλη πλευρά.

Σύμφωνα με νέα στοιχεία από την online luxury watch marketplace Bezel, τα μικρότερα ρολόγια κερδίζουν σταδιακά έδαφος στις προτιμήσεις των συλλεκτών, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για κάσες γύρω στα 36mm και κάτω, αντί για τα πιο συνηθισμένα 40 ή 41mm των σύγχρονων sport watches.

https://www.instagram.com/p/Dax_J-NkSyb/

Και δεν είναι δύσκολο να καταλάβεις γιατί

Το μικρότερο ρολόι δείχνει διαφορετικό στον καρπό, είναι πιο διακριτικό, πιο κομψό και συχνά μοιάζει περισσότερο με αντικείμενο προσωπικού στιλ παρά με statement κομμάτι που προσπαθεί να τραβήξει όλη την προσοχή.

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Αν βλέπεις celebrities όπως ο Dwyane Wade, ο Sebastian Stan ή ο Bad Bunny να εμφανίζονται με μικρότερα ρολόγια, από κλασικά Cartier Tank μέχρι vintage-inspired δημιουργίες, δεν πρόκειται απλώς για σύμπτωση.

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Η αγορά φαίνεται να περνά σε μια διαφορετική αντίληψη γύρω από το τι σημαίνει «σωστό μέγεθος» και η επιστροφή στη νοσταλγία σαφώς και παίζει ρόλο. Όπως συμβαίνει στη μόδα με τα retro κοψίματα και τα vintage references, έτσι και στην ωρολογοποιία οι συλλέκτες ανακαλύπτουν ξανά σχέδια που δεν χρειάζονται τεράστια διάμετρο για να αποκτήσουν χαρακτήρα.

Η επιστροφή στην κομψότητα

Το μικρότερο ρολόι δεν πρόκειται να εξαφανίσει τα μεγάλα sport watches, καθώς ένα diver 43mm ή ένας χρονογράφος 42mm θα συνεχίσει να έχει τη θέση του στην αγορά.

Αυτό που φαίνεται να αλλάζει είναι η αντίληψη ότι υπάρχει ένα μόνο σωστό μέγεθος για όλους.

Η νέα γενιά συλλεκτών δείχνει να ενδιαφέρεται περισσότερο για το πώς κάθεται ένα ρολόι στον καρπό, για τις αναλογίες της κάσας, για την ιστορία του design και για το πόσο εύκολα μπορεί να ενσωματωθεί στο προσωπικό στιλ.

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Και αυτό είναι που δίνει στα 36mm, 34mm ή και μικρότερα πολύ μεγαλύτερη προσοχή, από πριν.

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