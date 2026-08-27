Αντετοκούνμπο: «Νίκη με κάθε τρόπο κόντρα στην Ουκρανία»

Η Εθνική Ανδρών αναχωρεί σήμερα (27/8) για τη Ρίγα όπου αύριο (28/8) το απόγευμα αντιμετωπίζει την Ουκρανία, στο πρώτο από τα δύο ματς του «παραθύρου» που έχει μπροστά της.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ξεκινά αυτή του την προσπάθεια με ρεκόρ 3-3 σε έξι αγώνες, μία νίκη πίσω από την πρώτη του αντίπαλο και ο στόχος δεν είναι άλλος από το αποτέλεσμα, που θα αρχίσει να το βάζει εκ νέου σε πλεονεκτική θέση για την πρόκριση.

Κάτι που τόνισε και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Αυτή την στιγμή είμαστε ακόμη σε περίοδο προετοιμασίας, πρέπει να εμφανιστούμε έτοιμοι εν όψει των δύο παιχνιδιών αυτού του παραθύρου. Τελείωσαν τα φιλικά, τώρα έχουμε την Ουκρανία την Παρασκευή (28/8) και πρέπει να είμαστε έτοιμοι ψυχικά, πνευματικά και σωματικά. Δεν θέλεις ποτέ να παίξεις το παιχνίδι πριν αυτό παιχτεί μέσα στο γήπεδο», σχολιάζει και, λίγο μετά, συμπληρώνει με το σύνθημα της αναμέτρησης με την Ουκρανία, επισημαίνοντας ότι «το πιο σημαντικό είναι να πάμε στην Ρίγα και να τα δώσουμε όλα για την νίκη».