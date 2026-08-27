Η ΑΕΚ πήγε από την πίστη στην απόδειξη!

Πριν από έναν χρόνο, η ΑΕΚ προσπαθούσε να ξαναβρεί τον δρόμο της. Σήμερα βρίσκεται σε ένα εντελώς διαφορετικό σημείο.

Δεν χρειάζεται να πείσει κανέναν ότι μπορεί να σταθεί σε υψηλό επίπεδο, ούτε να περιμένει μια υπέρβαση για να νιώσει ότι ανήκει ξανά εκεί. Η επιστροφή της στο Champions League ήρθε με τρόπο εμφατικό και κυρίως με μια εμφάνιση που έδειξε πως η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έχει αρχίσει να αποκτά ταυτότητα.

Η ΑΕΚ δεν νίκησε τη Λέφσκι επειδή της βγήκαν όλα. Τη «διέλυσε» επειδή μπήκε στο γήπεδο γνωρίζοντας ακριβώς τι ήθελε να κάνει. Είχε ένταση, καθαρό μυαλό, ποιότητα στις αποφάσεις της και την απαιτούμενη αποτελεσματικότητα όταν βρήκε τις ευκαιρίες. Κυρίως, όμως, είχε την αίσθηση ότι το παιχνίδι βρισκόταν στα δικά της χέρια.

Αυτό δεν είναι αυτονόητο, ειδικά σε ένα παιχνίδι που κουβαλούσε τόσο μεγάλη πίεση. Η Λέφσκι είχε περισσότερο αγωνιστικό ρυθμό, είχε ήδη περάσει από ευρωπαϊκές προκρίσεις κι έφτασε στη Νέα Φιλαδέλφεια, έχοντας κάθε λόγο να πιστεύει ότι μπορεί να δυσκολέψει την ΑΕΚ. Συνέβη ακριβώς το αντίθετο. Η «Ένωση» πήρε το παιχνίδι και το έκανε δικό της από νωρίς.

Το εντυπωσιακό είναι ότι η ΑΕΚ δεν στηρίχθηκε σε έναν παίκτη. Ο Μάγιερ έδειξε γιατί αποκτήθηκε, ο Κάιρινεν έδωσε έλεγχο και καθαρότητα στη μεσαία γραμμή, ο Μαρίν είχε ουσία κι ένταση, ενώ οι Γιόβιτς και Βάργκα επιβεβαίωσαν ότι η επιθετική γραμμή διαθέτει πλέον λύσεις που μπορούν να αλλάξουν επίπεδο την ομάδα.

Από πίσω, η εικόνα ήταν εξίσου σημαντική. Ο Στρακόσα ήταν εκεί όταν χρειάστηκε, οι Μουκουντί και Ρέλβας έβγαλαν ηρεμία, ο Ρότα και ο Πήλιος έδωσαν πλάτος και ενέργεια. Ακόμη και σε βραδιές όπου κάποιος δεν βρίσκεται στο επίκεντρο, η ΑΕΚ μοιάζει να έχει πλέον αρκετούς τρόπους για να επιβάλει το παιχνίδι της.

Ο Νίκολιτς έχει καταφέρει μέσα από τη δουλειά του να δημιουργήσει ένα σύνολο που δεν περιμένει από έναν παίκτη να το σώσει. Η ΑΕΚ λειτουργεί ως ομάδα. Έχει αρχές, έχει ένταση κι έχει πλέον και την αυτοπεποίθηση που προκύπτει όχι από τα λόγια, αλλά απ’ όσα έχει ήδη καταφέρει.

Η περσινή διαδρομή της δημιούργησε αυτή την πίστη κι η φετινή πρόκριση στη League Phase του Champions League ήρθε να την επιβεβαιώσει!

Από εδώ και πέρα, όμως, βρίσκεται η ουσία του πράγματος, καθώς η ΑΕΚ δεν μπορεί να μείνει στη Λέφσκι. Η επιστροφή στ’ αστέρια είναι τεράστια επιτυχία, αλλά δεν αποτελεί τον μοναδικό στόχο. Αντίθετα, αυξάνει τις απαιτήσεις. Το είπε, άλλωστε, κι ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου, ότι η πρόκριση ήταν μόνο η αρχή!

Η «Ένωση» καλείται τώρα να μεταφέρει αυτή την εικόνα στις εγχώριες υποχρεώσεις και να κυνηγήσει το back to back πρωτάθλημα, έχοντας παράλληλα μπροστά της μια ευρωπαϊκή σεζόν που θα απαιτήσει βάθος, διαχείριση και διάρκεια. Εκεί, θα φανεί πραγματικά πόσο έχει μεγαλώσει αυτή η ομάδα.

Γιατί μια μεγάλη βραδιά μπορεί να έρθει για πολλούς λόγους. Η διάρκεια, όμως, δεν χαρίζεται. «Χτίζεται» καθημερινά κι απαιτεί χαρακτήρα, ποιότητα, βάθος και έναν προπονητή που ξέρει πώς να κρατά την ομάδα του συγκεντρωμένη όταν τα πράγματα δυσκολεύουν. Η ΑΕΚ δείχνει να τα έχει…

Επίσης, έχει μια έδρα που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες, έχει έναν κόσμο που ξέρει πλέον ότι μπορεί να ονειρεύεται χωρίς να παρασύρεται από την υπερβολή, έχει ένα ρόστερ με περισσότερες λύσεις κι έχει έναν προπονητή που έχει αποδείξει ότι μπορεί να διαχειριστεί αγώνες υψηλών απαιτήσεων.

Το πιο ενδιαφέρον, όμως, είναι πως η ομάδα δεν έχει φτάσει ακόμη στο ταβάνι της. Οι νέες προσθήκες στη μεσαία γραμμή δεν έχουν προλάβει να δώσουν όσα πραγματικά μπορούν, ο Νίκολιτς συνεχίζει να δουλεύει πάνω στις λεπτομέρειες και το σύνολο έχει περιθώριο να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη ένταση και συνοχή. Από εδώ και πέρα, λοιπόν, δεν χρειάζεται περισσότερη πίστη. Χρειάζεται επιβεβαίωση!

Η ΑΕΚ έκανε το πρώτο μεγάλο βήμα κι απέδειξε ότι η επιστροφή της στην κορυφαία ευρωπαϊκή σκηνή δεν ήταν ένα όνειρο που κάποια στιγμή έγινε πραγματικότητα. Είναι το αποτέλεσμα μιας πορείας που «χτίστηκε» με δουλειά, σωστές επιλογές και, κυρίως, με την πίστη ότι η ομάδα μπορεί να επιστρέψει εκεί όπου ανήκει. Τώρα πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να μείνει εκεί!

Αυτό, θα γίνει μέσα από το πρωτάθλημα, μέσα από τα δύσκολα παιχνίδια, μέσα από τις βραδιές που δεν θα είναι όλα ιδανικά και μέσα από την ικανότητά της να διατηρήσει την ίδια νοοτροπία όταν δεν θα υπάρχει το εύκολο 4-0 για να της δώσει ώθηση. Η Λέφσκι ήταν η απόδειξη ότι η ΑΕΚ μπορεί, πλέον το επόμενο βήμα είναι να το κάνει συνήθεια!