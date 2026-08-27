Μπραν – ΠΑΟΚ: Στο Μπέργκεν βγάζει εισιτήριο για Ευρώπη ή επιστροφής στη Θεσσαλονίκη

Ο ΠΑΟΚ ήταν απρόσεκτος, άτυχος και αφελής στον πρώτο αγώνα των play offs του Conference League. Επιτρέποντας στην Μπραν να φύγει από την Τούμπα με ισοπαλία 1-1. Αποτέλεσμα που… κουβαλά μαζί του στη Νορβηγία. Εκεί όπου καλείται να κάνει τα αυτονόητα, χωρίς διάθεση για «δώρα» αυτή τη φορά.

Η ομάδα του Αλέσιο Λίσι είναι σαφώς ανώτερη ποιοτικά. Το έδειξε και στο πρώτο παιχνίδι, αλλά δεν μετέτρεψε τις ευκαιρίες της σε γκολ. Ανέβασε την ψυχολογία της μετά την εύκολη πρεμιέρα στο πρωτάθλημα επί του Λεβαδειακού. Πλέον, πρέπει να σταθεί στο ύψος της και να φύγει με νίκη-πρόκριση από τη Νορβηγία.

Στο Μπέργκεν και στο χωρητικότητας 17.500 θεατών «Μπραν Στάντιον», οι Θεσσαλονικείς έχουν μπροστά τους 90 λεπτά ή όσα χρειαστούν (αν το ματς πάει στην παράταση ή στα πέναλτι) για να πετύχουν το στόχο τους: Την ευρωπαϊκή συνέχεια. Βγάζοντας εισιτήριο για την συνέχεια του ταξιδιού και όχι επιστροφής στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας.

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς θα είναι απών καθώς δεν άλλαξε η ποινή δύο αγωνιστικών που επέβαλε η UEFA στον αρχηγό του ΠΑΟΚ, για την αποβολή του στο ματς με την Άντερλεχτ. Δεν υπολογίζεται για το αποψινό ματς, ούτε ο Μαντί Καμαρά.

Διαιτητής της αναμέτρησης ο Μπρους, με βοηθούς τους Ντέιβις και Άντρομπας. Τέταρτος ο Μπράμολ και στο VAR ο Ίνγκλαντ. Όλοι τους από την Αγγλία.

Το παιχνίδι θα αρχίσει στις 20:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το OPENTV.