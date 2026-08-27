Ρότα: «Ακολουθήσαμε το πλάνο του προπονητή και μας έδωσε την πρόκριση»

Ιδιαίτερα χαρούμενος για τη μεγάλη πρόκριση της ΑΕΚ εμφανίστηκε ο Λάζαρος Ρότα μετά την εμφατική νίκη με 4-0 επί της Λέφσκι Σόφιας.

Ο διεθνής δεξιός μπακ μίλησε στην κάμερα του MEGA, στάθηκε στην αγωνιστική εικόνα της Ένωσης και αναφέρθηκε στην ομάδα που θα ήθελε να αντιμετωπίσει στη συνέχεια.

Οι δηλώσεις του Ρότα:

«Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Ήταν ένας βασικός στόχος. Όλοι το θέλαμε. Είναι μία δύσκολη διοργάνωση και παίζεις με τις καλύτερες ομάδες. Το να χαρακτηρίσουμε εύκολο ένα παιχνίδι είναι και λίγο άσχημο για την αντίπαλη ομάδα. Ακολουθήσαμε το πλάνο του προπονητή και μας έδωσε την πρόκριση. Δεν ήταν εύκολο. Εμείς το κάναμε εύκολο.

Έχω Άρσεναλ (ως προτίμηση). Θέλω Τζόλη πλευρά και Κωνσταντέλια - Καρέτσα. Θα βλέπουν τις δηλώσεις. Ένας ωραίος αγώνας με τους φίλους μου. Να τους δυσκολέψω».