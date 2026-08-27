· ΑΕΚ

Ρότα: «Ακολουθήσαμε το πλάνο του προπονητή και μας έδωσε την πρόκριση»

Ο Λάζαρος Ρότα μίλησε στο MEGA μετά τη μεγάλη νίκη της ΑΕΚ επί της Λέφσκι Σόφιας, τονίζοντας πως η ομάδα ακολούθησε πιστά το πλάνο του προπονητή, ενώ αποκάλυψε και την προτίμησή του για την επόμενη κλήρωση.

Ρότα: «Ακολουθήσαμε το πλάνο του προπονητή και μας έδωσε την πρόκριση»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ιδιαίτερα χαρούμενος για τη μεγάλη πρόκριση της ΑΕΚ εμφανίστηκε ο Λάζαρος Ρότα μετά την εμφατική νίκη με 4-0 επί της Λέφσκι Σόφιας.

Ο διεθνής δεξιός μπακ μίλησε στην κάμερα του MEGA, στάθηκε στην αγωνιστική εικόνα της Ένωσης και αναφέρθηκε στην ομάδα που θα ήθελε να αντιμετωπίσει στη συνέχεια.

Οι δηλώσεις του Ρότα:

«Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Ήταν ένας βασικός στόχος. Όλοι το θέλαμε. Είναι μία δύσκολη διοργάνωση και παίζεις με τις καλύτερες ομάδες. Το να χαρακτηρίσουμε εύκολο ένα παιχνίδι είναι και λίγο άσχημο για την αντίπαλη ομάδα. Ακολουθήσαμε το πλάνο του προπονητή και μας έδωσε την πρόκριση. Δεν ήταν εύκολο. Εμείς το κάναμε εύκολο.

Έχω Άρσεναλ (ως προτίμηση). Θέλω Τζόλη πλευρά και Κωνσταντέλια - Καρέτσα. Θα βλέπουν τις δηλώσεις. Ένας ωραίος αγώνας με τους φίλους μου. Να τους δυσκολέψω».

COMMENTS
LATEST NEWS
01:32 CHAMPIONS LEAGUE

Νίκολιτς: «Η πρόκριση στο Champions League είναι μόνο η αρχή» - Η συνέντευξη Τύπου του Σέρβου

01:08 CHAMPIONS LEAGUE

Γιόβιτς: «Μια μαγική νύχτα, μια μεγάλη πρόκριση για την ΑΕΚ, θα παλέψουμε κάθε παιχνίδι»

00:59 CHAMPIONS LEAGUE

Στρακόσα: «Αξίζαμε την πρόκριση, με τη βοήθεια του κόσμου ο αντίπαλος δεν σήκωσε κεφάλι»

00:51 CHAMPIONS LEAGUE

Μάριος Ηλιόπουλος: «Είμαι περήφανος, η ΑΕΚ που οραματιζόμαστε»

00:47 CHAMPIONS LEAGUE

Νίκολιτς: «Θα αντιμετωπίσουμε τις κορυφαίες ομάδες της Ηπείρου οπότε θα είμαστε ανταγωνιστικοί»

00:38 CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Βίκινγκ, Φενέρμπαχτσε και Σλόβαν Μπρατισλάβας προκρίθηκαν στη League Phase

00:35 CHAMPIONS LEAGUE

ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας: Έτσι… εκτοξεύτηκε στα «αστέρια» - Δείτε τα highlights της τεσσάρας

00:33 CHAMPIONS LEAGUE

Ρότα: «Ακολουθήσαμε το πλάνο του προπονητή και μας έδωσε την πρόκριση»

00:20 CHAMPIONS LEAGUE

ΑΕΚ: Τόσα χρήματα βάζει στα ταμεία της από τη League Phase του Champions League

00:00 CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: ΑΕΚ… στ’ αστέρια πάμε – Τα γκρουπ δυναμικότητας στην κλήρωση

23:53 NBA

Πέλικανς: «Έκλεισαν» τον Μάθουριν με διετές συμβόλαιο

23:51 CHAMPIONS LEAGUE

ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας 4-0: Την… έλιωσε στο «καμίνι» και «πέταξε» για τα… αστέρια!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας