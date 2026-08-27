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Νίκολιτς: «Θα αντιμετωπίσουμε τις κορυφαίες ομάδες της Ηπείρου οπότε θα είμαστε ανταγωνιστικοί»

Ο Μάρκο Νίκολιτς αποθέωσε την εμφάνιση της ΑΕΚ απέναντι στη Λέφσκι και έστειλε μήνυμα ενόψει της League Phase του Champions League, τονίζοντας πως η Ένωση θα είναι ανταγωνιστική απέναντι στις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης.

Νίκολιτς: «Θα αντιμετωπίσουμε τις κορυφαίες ομάδες της Ηπείρου οπότε θα είμαστε ανταγωνιστικοί»
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Ιδιαίτερα χαρούμενος για τη μεγάλη πρόκριση της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League εμφανίστηκε ο Μάρκο Νίκολιτς μετά το εμφατικό 4-0 επί της Λέφσκι Σόφιας.

Ο τεχνικός της Ένωσης στάθηκε στο δυναμικό ξεκίνημα της ομάδας του, επισημαίνοντας πως η πίεση και το συνεχές πρέσινγκ αποτέλεσαν το κλειδί για τη μεγάλη νίκη.

Οι δηλώσεις του Νίκολιτς:

«Παίξαμε καταπληκτικά, ξεκινήσαμε δυναμικά, ήμασταν συνέχεια στην επίθεση, ασκήσαμε μεγάλη πίεση στον αντίπαλο, συνεχές πρέσινγκ, κάναμε πολλές φάσεις, βάλαμε το πρώτο γκολ, το δεύτερο, δεν σταματήσαμε να πιέζουμε και βάλαμε «φωτιά» στην υπέροχη ατμόσφαιρα που είχαν ήδη δημιουργήσει οι καταπληκτικοί φίλαθλοι της ΑΕΚ.

Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, ευτιχισμένος, για όλους, για τους παίκτες, το τεχνικό προσωπικό, για την προσπάθεια που έγινε το καλοκαίρι, για το Χαβιέ, το Μηνά, τον πρόεδρο μας, ήταν μια πάρα πολύ ωραία βραδιά, η ΑΕΚ επιστρέφει στο Τσάμπιονς Λιγκ, το Τσάμπιονς Λιγκ είναι στην Ελλάδα, στην Αθήνα, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, είναι η αρχή του πρότζεκτ που ξεκινήσαμε πέρσι και που φτάσαμε εδώ τώρα, στο πλαίσιο του πρότζεκτ που εξελίσσεται.

Αφού φτάσαμε μέχρι εδώ θα ήμαστε ανταγωνιστικοί, θα αντιμετωπίσουμε τις κορυφαίες ομάδες της Ηπείρου οπότε θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Δεν ξεχνάμε βέβαια το ελληνικό πρωταθλημα είναι κορυφαίας προτεραιότητας για εμάς αυτό μας έφερε εδώ, έχουμε τρεις διοργανώσεις που θα είμαστε ανταγωνιστικοί».

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