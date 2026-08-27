Champions League: Βίκινγκ, Φενέρμπαχτσε και Σλόβαν Μπρατισλάβας προκρίθηκαν στη League Phase

Με εντυπωσιακές εμφανίσεις στα playoffs, η Βίκινγκ και η Φενέρμπαχτσε εξασφάλισαν την παρουσία τους στη League Phase του Champions League. Εκεί προκρίθηκε και η Σλόβαν Μπρατισλάβας που επικράτησε της Τσέλιε 2-1 στην παράταση.

Η Βίκινγκ, μετά το 2-2 του πρώτου αγώνα στο Ζάγκρεμπ, υποδέχθηκε τη Ντιναμό και κατάφερε να πανηγυρίσει μία σπουδαία πρόκριση με 3-1.

Οι Κροάτες μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι και άνοιξαν το σκορ μόλις στο 10ο λεπτό με τον Χότζα. Η απάντηση των Νορβηγών, όμως, ήταν άμεση, καθώς στο 18' ο Τρίπιτς ευστόχησε από την άσπρη βούλα και έφερε το ματς στα ίσα.

Η Βίκινγκ μπήκε αποφασισμένη στο δεύτερο ημίχρονο και μέσα σε δύο λεπτά έφερε τα πάνω κάτω. Στο 48' ο Αούστμπο έκανε το 2-1, ενώ στο 50' ο Μόι διαμόρφωσε το τελικό 3-1, σφραγίζοντας την πρόκριση των Νορβηγών.

Μεγάλη πρόκριση και για τη Φενέρμπαχτσε

Στη Γαλλία, η Φενέρμπαχτσε πήρε επίσης μία σπουδαία πρόκριση απέναντι στη Λιόν, μετά το 1-1 του πρώτου αγώνα στην Κωνσταντινούπολη.

Η τουρκική ομάδα μπήκε δυνατά και κατάφερε να πάρει σημαντικό προβάδισμα μέσα σε λίγα λεπτά. Ο Μουρίκι άνοιξε το σκορ στο 24ο λεπτό, ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα ο Μπράουν ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 2-0.

Η Λιόν προσπάθησε να επιστρέψει στο παιχνίδι και κατάφερε να μειώσει σε 2-1 με τον Φοφανά, όμως δεν βρήκε το γκολ της ισοφάρισης.

Έτσι, η Φενέρμπαχτσε πανηγύρισε μία μεγάλη εκτός έδρας νίκη και μαζί την πρόκριση στη League Phase του Champions League, αφήνοντας τη Λιόν εκτός συνέχειας στη διοργάνωση.

Η Σλόβαν πήρε την πρόκριση στην παράταση

Η Σλόβαν Μπρατισλάβας χρειάστηκε την παράταση για να κάμψει την αντίσταση της Τσέλιε, επικρατώντας με 2-1 και παίρνοντας το εισιτήριο για τη League Phase του Champions League.

Η ομάδα του Γιάγια Τουρέ μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και πήρε το προβάδισμα στο 18ο λεπτό. Ο Σπόραρ εκμεταλλεύτηκε την έξοδο του αντίπαλου τερματοφύλακα και με εξαιρετικό τελείωμα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Η απάντηση της Τσέλιε ήρθε λίγο αργότερα, με τον Σέσλαρ να ευστοχεί από την άσπρη βούλα και να ισοφαρίζει σε 1-1, στέλνοντας το παιχνίδι στην παράταση.

Στο έξτρα ημίωρο, η Σλόβαν βρήκε το γκολ που έψαχνε στο 100'. Ο Μαρτίνες, παρά την έλλειψη ισορροπίας, κατάφερε να πλασάρει και να δώσει ξανά το προβάδισμα στους γηπεδούχους.

Η Τσέλιε προσπάθησε να αντιδράσει και είχε σημαντική ευκαιρία, καθώς στο 105ο λεπτό είδε την μπάλα να σταματά στο δοκάρι για δεύτερη φορά στο παιχνίδι. Παρά την πίεση μέχρι το φινάλε, δεν κατάφερε να βρει το γκολ της ισοφάρισης.