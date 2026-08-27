ΑΕΚ: Τόσα χρήματα βάζει στα ταμεία της από τη League Phase του Champions League

Η League Phase του Champions League, δεν χαρακτηρίζεται άδικα «χρυσοφόρα». Η διοργάνωση αποφέρει τεράστια κέρδη για τις ομάδες που συμμετέχουν. Ποδοσφαιρικά, σε πρεστίζ, αλλά φυσικά και οικονομικά! Κάτι που θα καρπωθεί και η ΑΕΚ!

Η Ένωση μόνο με τη θριαμβευτική πρόκρισή της επί της Λέφσκι, βάζει αυτόματα στα ταμεία της 18.620.000 ευρώ! Ποσό που λαμβάνει για την πρόκριση στη League Phase.

Το τελικό ποσό που θα λάβουν οι «κιτρινόμαυροι», είναι πιθανό να ξεπεράσει και τα 30.000.000.

Οι νίκες επιβραβεύονται με 2,1 εκατ., ενώ οι ισοπαλίες με 700.000 ευρώ. Από εκεί και πέρα υπάρχει ποσό για την τελική βαθμολογία στη League Phase (ο πρώτος παίρνει 9,9 εκατ., ενώ ο τελευταίος 275.000 ευρώ).

Υπάρχει και το νέο σύστημα χρηματοδότησης της UEFA (Value pilar) το οποίο θα αυξήσει τα έσοδα της ΑΕΚ, χωρίς να υπολογίζονται έξτρα ποσά σε ενδεχόμενο πρόκρισης στα πλέι οφ ή απ’ ευθείας στους «16».