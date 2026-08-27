Μάριος Ηλιόπουλος: «Είμαι περήφανος, η ΑΕΚ που οραματιζόμαστε»

Ο Μάριος Ηλιόπουλος με το κασκόλ της ΑΕΚ, αγκάλιαζε τους πάντες με το που έληξε το ματς στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η πρόκριση στη League Phase του Champions League, τον έκανε ευτυχισμένο. Δήλωσε περήφανος για την ΑΕΚ που οραματίζεται αυτός και όσοι την αγαπούν.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάριος Ηλιόπουλος:

«Ιστορική βραδιά, μια ομάδα υπέροχη, χωρίς πολλούς αγώνες. Είμαι πολύ περήφανος. Δεν είναι η ΑΕΚ που ονειρευόμαστε, είναι η ΑΕΚ που οραματιζόμαστε. Είναι η ΑΕΚ που μας κάνει να βλέπουμε πως έρχονται κι άλλοι θρίαμβοι, πολλά περισσότερα για αυτή την υπέροχη ομάδα. Είμαστε πολύ δεμένοι, ο ένας για τον άλλο. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί η βία πάει σε μια καινούρια διαδικασία. Κάθε μέρα που περνά ξημερώνει μια καλύτερη μέρα, για την ΑΕΚ, το ελληνικό ποδόσφαιρο, τους φιλάθλους μας, ώστε να γυρίσουν τα νέα παιδιά στα γήπεδα. Έτσι θέλουμε να προχωράνε μπροστά στην Ευρώπη, όλες οι ελληνικές ομάδες.

Υπήρχε πριμ… Οι παίκτες δεν πρέπει να παίζουν για το πριμ. Οι έννοιες καλομαθημένος και κακομαθημένος είναι πολύ κοντά. Οι παίκτες έπρεπε να γιορτάζουν μόνο την επιτυχία τους, αλλά αφού είθισται, υπήρξε και αυτό (σ.σ. πριμ).

Ουκ εν τω πολλώ το ευ. Ήδη είμαστε στο πολλώ. Μετά αρχίζεις και χάνεις την μπάλα. Έχουμε κάνει πολλές και αξιόλογες μεταγραφές και κάθε μέρα βλέπει ο κόσμος χαρίσματα σε παίκτες που δεν θεωρούσε απόλυτα σωστές μεταγραφές. Αυτή η εβδομάδα έχει προοπτική. Η ΑΕΚ είναι η ομάδα που μπορεί να οραματίζεται την καινούρια μέρα του ελληνικού ποδοσφαίρου».