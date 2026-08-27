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Στρακόσα: «Αξίζαμε την πρόκριση, με τη βοήθεια του κόσμου ο αντίπαλος δεν σήκωσε κεφάλι»

Ο Θωμάς Στρακόσα εξέφρασε τη χαρά του μετά τη μεγάλη πρόκριση της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League. Ο διεθνής τερματοφύλακας στάθηκε στη δυναμική είσοδο της Ένωσης στο παιχνίδι και στην τεράστια βοήθεια του κόσμου.

Στρακόσα: «Αξίζαμε την πρόκριση, με τη βοήθεια του κόσμου ο αντίπαλος δεν σήκωσε κεφάλι»
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Ο Θωμάς Στρακόσα, μετά τη μεγάλη πρόκριση της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League, τόνισε πως η Ένωση απέδειξε στον αγωνιστικό χώρο ότι άξιζε την επιστροφή της στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Ο διεθνής τερματοφύλακας στάθηκε στην ένταση με την οποία μπήκε η ΑΕΚ στην αναμέτρηση, αλλά και στην καθοριστική συμβολή του κόσμου.

Οι δηλώσεις του Στρακόσα:

Για την ανέπαφη εστία και την πρόκριση:

«Υπήρχε μεγάλη ένταση, περίμενα πώς και πώς αυτό το παιχνίδι. Αξίζαμε να παίξουμε στο Champions League και έπρεπε να το αποδείξουμε. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και ανυπομονούμε για την αυριανή κλήρωση».

Για την κλήρωση:

«Δεν έχουμε προτίμηση. Είμαστε μία από τις μεγαλύτερες ομάδες και είμαστε περήφανοι».

Για την εικόνα της ΑΕΚ:

«Με τον τρόπο που μπήκαμε στο παιχνίδι δείξαμε ότι θέλαμε να κερδίσουμε. Όταν βάλαμε το πρώτο και το δεύτερο γκολ, με τη βοήθεια του κόσμου δεν αφήσαμε τον αντίπαλο να σηκώσει κεφάλι. Ήταν αποπνικτικά».

Για το όνειρο του Champions League:

«Μόνο με την εθνική μπορείς να νιώσεις περισσότερα συναισθήματα. Το Champions League είναι όνειρο για κάθε έναν από εμάς. Θα παίξουμε με καλές ομάδες και θα έχουμε δύσκολα παιχνίδια, και εύκολα, αλλά κυρίως δύσκολα».

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