· Λος Άντζελες Κλίπερς

Πλήγμα για τους Κλίπερς: Χάνουν τον Μίλερ για έξι μήνες

Σημαντικό πλήγμα για τους Λος Άντζελες Κλίπερς, καθώς ο Τζόρνταν Μίλερ υπέστη σοβαρό τραυματισμό στον ώμο και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου έξι μήνες.

Πλήγμα για τους Κλίπερς: Χάνουν τον Μίλερ για έξι μήνες
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Με μία σημαντική απώλεια θα ξεκινήσουν τη νέα αγωνιστική σεζόν οι Λος Άντζελες Κλίπερς, καθώς ο Τζόρνταν Μίλερ τέθηκε νοκ άουτ για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του ESPN, Σαμς Σαράνια, ο 26χρονος γκαρντ/φόργουορντ τραυματίστηκε στον ώμο κατά τη διάρκεια ατομικής προπόνησης και χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Ο Μίλερ αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου έξι μήνες, με την κατάστασή του να επανεκτιμάται από το ιατρικό επιτελείο των Κλίπερς.

Η απουσία του αποτελεί σημαντικό πλήγμα για το ροτέισον της ομάδας, καθώς την περασμένη σεζόν είχε ενεργό ρόλο, αγωνιζόμενος σε 60 παιχνίδια της κανονικής περιόδου. Σε αυτά κατέγραψε κατά μέσο όρο 10 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2,3 ασίστ, αποτελώντας μία αξιόπιστη λύση για την περιφέρεια των Κλίπερς.

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