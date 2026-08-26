Ηρακλής: Με τον κόσμο του στο Πανθεσσαλικό

Ο Ηρακλής φιλοξενείται από τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, στις 29/8. Σε αυτό το ματς, οι Θεσσαλονικείς θα έχουν τους φιλάθλους μαζί τους. Για το ματς της 2ης αγωνιστικής, ο «ημίθεος» συμφώνησε και πήρε εισιτήρια για τον κόσμο του.

Τα εισιτήρια βρίσκονται στη διάθεση των φιλάθλων αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Τονίζεται ότι δεν θα πραγματοποιείται πώληση εισιτηρίων από εκδοτήρια στο γήπεδο, συνεπώς όσοι φίλαθλοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση θα πρέπει να έχουν προμηθευτεί εγκαίρως το εισιτήριό τους ηλεκτρονικά. Για τους φιλάθλους του «Γηραιού» θα είναι διαθέσιμες οι Θύρες 31, 33, 34, 36, 37 και 39 του Πανθεσσαλικού Σταδίου ενώ η πρόσβασή τους θα πραγματοποιείται μέσω του Περιφερειακού Βόλου.

«Η παρουσία του κόσμου μας είναι για ακόμη μία φορά η δύναμή μας. Θέλουμε τον Ηρακλή να έχει στο πλευρό του τη μεγάλη του οικογένεια, με φωνή, πάθος και συμπεριφορά που προστατεύει την ομάδα μας. Όλοι μαζί, μια γροθιά, δίπλα στον ‘’Ημίθεο’’. Ραντεβού στον Βόλο!», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.