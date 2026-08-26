Συγκινητικός Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: «Νιώθω πολύ αγαπητός από τον κόσμο, τον ιδιοκτήτη, τον προπονητή»

«Βρήκα ένα μέρος που είμαι πολύ χαρούμενος». Η πρώτη ατάκα του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στη συνέντευξη που παραχώρησε στο ραδιόφωνο της «Marca», εξηγεί το γιατί παρέμεινε στον Παναθηναϊκό AKTOR. Εδώ όπου φαντάζει ο ιδανικός επόμενος αρχηγός της ομάδας.

Ο Ισπανός εξήγησε στους συμπατριώτες του τη φιλοσοφία των «πράσινων». Την ανάγκη για τίτλους που τους οδηγεί. Αλλά κυρίως, το σεβασμό και την αγάπη που λαμβάνει από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και φυσικά τους φιλάθλους της ομάδας. Αυτά που τον έκαναν να μείνει, καθώς ποτέ δεν περίμενε πως μια μέρα θα λάβει τόση αγάπη στην Ελλάδα.

Όπως αποκάλυψε, μάλιστα, δέχτηκε προτάσεις τους προηγούμενους μήνες από άλλες ομάδες. Δεν αισθάνθηκε ποτέ πως ο Παναθηναϊκός θα τον κρατούσε με το ζόρι – είχε ένα χρόνο ακόμη συμβόλαιο – αλλά κατάλαβε πως το καλύτερο γι’ αυτόν ήταν να… ρίξει άγκυρα στο «τριφύλλι».

Οι δηλώσεις του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ:

«Βρήκα ένα μέρος όπου είμαι πολύ χαρούμενος. Ο τρόπος με τον οποίο ζουν και αναπνέουν για το μπάσκετ είναι μοναδικός. Η πρώτη χρονιά ήταν πολύ δύσκολη, αλλά κατακτήσαμε τα πάντα και όταν κερδίζεις εκεί, γίνεται κάτι μυθικό. Νιώθω πολύ αγαπητός και βιώνω εκτίμηση. Στο τέλος, το να σε αγαπούν είναι πάντα κάτι όμορφο.

Είχα ακόμη έναν χρόνο στο συμβόλαιό μου και ναι, είχα προτάσεις από άλλες ομάδες. Πιστεύω όμως ότι ο Παναθηναϊκός θα με άφηνε να φύγω και θεωρώ πως το καλύτερο για εμένα ήταν να παραμείνω μακροπρόθεσμα. Νιώθω πολύ αγαπητός από τον κόσμο, τον ιδιοκτήτη και τον προπονητή και είμαι χαρούμενος με αυτή την απόφαση. Ποτέ δεν περίμενα ότι θα παίξω στην Ελλάδα κι ότι θα είμαι τόσο αγαπητός».

Για την επιστροφή Ομπράντοβιτς και την μεγάλη ενίσχυση της ομάδας: «Αυτή είναι η πίεση που έχουμε στον Παναθηναϊκό. Αποκτούμε τους καλύτερους των καλύτερων και για εμάς δεν αρκεί να φτάσουμε σε έναν τελικό. Πρέπει να διεκδικούμε τίτλους. Έτσι το βλέπουν και εκείνοι: επενδύουν στους καλύτερους διαθέσιμους παίκτες και πρέπει να κερδίζουμε. Δεν έχουμε άλλη επιλογή».

Για την Εθνική Ισπανίας: «Είναι ακόμη ένα όνειρο. Για την οικογένειά μου και εμένα, η Εθνική ήταν πάντα προτεραιότητα. Το να κερδίζουμε με την Εθνική είναι το πιο όμορφο πράγμα που μας έχει συμβεί στην αθλητική μας ζωή και δεν θα το αντάλλαζα με τίποτα. Παραμένει κάτι ξεχωριστό. Έρχομαι με τον ίδιο ενθουσιασμό όπως πάντα και θα συνεχίσω να έρχομαι όποτε με θέλει ο προπονητής. Είμαι ακόμη ερωτευμένος με το μπάσκετ και με το να παίζω μαζί με τον αδελφό μου. Είναι όνειρο να μπορώ να το κάνω σε οποιαδήποτε ομάδα. Νομίζω ότι ήταν ένα EuroBasket (του 2025) που μας δίδαξε πολλά. Είχα την τύχη να φτάσω στην κορυφή και να κατακτήσω τίτλους, όμως όταν χάσαμε, μιλώντας με τον Ρούντι και τον Γιουλ, μου είπαν ότι το δύσκολο κομμάτι είναι να ξεκινάς, να μαθαίνεις και να δίνεις στους νεότερους παίκτες την ευκαιρία να αποκτήσουν εμπειρίες. Πρέπει να περνάς και τις δύσκολες στιγμές. Για να απολαύσεις τις καλές, πρέπει πρώτα να έχεις υποφέρει. Μάθαμε από αυτή την εμπειρία και τώρα έχουμε μπροστά μας μία νέα πρόκληση».