ΠΑΟΚ: Εκτός και ο Καμαρά από τη ρεβάνς με την Μπραν

Μετά τον Άντριγια Ζίβκοβιτς, ο ΠΑΟΚ θα στερηθεί και τον Μαντί Καμαρά στη ρεβάνς με την Μπραν, καθώς ο μέσος έμεινε εκτός αποστολής λόγω επιβάρυνσης.

ΠΑΟΚ: Εκτός και ο Καμαρά από τη ρεβάνς με την Μπραν
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Νέα σημαντική απουσία προέκυψε για τον ΠΑΟΚ ενόψει της κρίσιμης ρεβάνς με την Μπραν την Πέμπτη (20:00) για τα playoffs του Conference League.

Ο Μαντί Καμαρά δεν ταξίδεψε στη Νορβηγία, καθώς αποφασίστηκε να μείνει εκτός λόγω επιβάρυνσης. Ο ποδοσφαιριστής είχε αντιμετωπίσει ανάλογη κατάσταση και στην αναμέτρηση πρωταθλήματος απέναντι στον Λεβαδειακό.

Έτσι, ο ΠΑΟΚ χάνει μία ακόμη σημαντική λύση από τη μεσαία γραμμή, μετά και την απουσία του Άντριγια Ζίβκοβιτς.

Οι επιλογές του Αλέσιο Λίσι για τον χώρο του κέντρου περιορίζονται σημαντικά, με τον ΠΑΟΚ να καλείται να παρουσιαστεί στη ρεβάνς με την Μπραν έχοντας να διαχειριστεί τις σημαντικές απουσίες.

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