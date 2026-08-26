Ολυμπιακός: Ενεργοποίησε την οψιόν για τον Ζότα Σίλβα

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την οριστική παραμονή του Ζότα Σίλβα, με τον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό να υπογράφει συμφωνία που τον κρατά στον Πειραιά μέχρι το 2029.

Οι «ερυθρόλευκοι» αποφάσισαν να ενεργοποιήσουν την οψιόν αγοράς που προβλεπόταν στη συμφωνία του δανεισμού του από τη Νότιγχαμ Φόρεστ, μετατρέποντας έτσι την παρουσία του 27χρονου στο ρόστερ από προσωρινή σε μόνιμη.

Ο Ζότα Σίλβα αποτέλεσε έναν από τους ποδοσφαιριστές που αποκτήθηκαν με τη μορφή δανεισμού και πλέον θα συνεχίσει να αποτελεί μέρος του πλάνου του Ολυμπιακού για τα επόμενα χρόνια. Πρόκειται για έναν παίκτη που μπορεί να αγωνιστεί τόσο στα άκρα όσο και πίσω από τον επιθετικό, δίνοντας στον προπονητή του επιπλέον λύσεις στο μεσοεπιθετικό κομμάτι.