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Νίστρουπ: «Είμαστε έτοιμοι, θεωρώ θα τα καταφέρουμε – Ένα ματς μακριά απ’ το στόχο»

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού ανέλυσε τα δεδομένα ενόψει της κρίσιμης ρεβάνς με τη Χράντετς Κράλοβε – Όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου. 

Νίστρουπ: «Είμαστε έτοιμοι, θεωρώ θα τα καταφέρουμε – Ένα ματς μακριά απ’ το στόχο»
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Γνωρίζοντας πως ήρθε για να φτιάξει μια νέα ομάδα, ο Τζέικομπ Νίστρουπ δεν εκπλήσσεται απ’ την πορεία των πραγμάτων ως τώρα. Αυτό επισήμανε ο Δανός στη συνέντευξη Τύπου πριν τη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την Χράντετς Κράλοβε. Ο τεχνικός των «πράσινων» παρουσιάστηκε αισιόδοξος για την πρόκριση, ενώ ξεκαθάρισε πως πρέπει να περιοριστούν τα λάθη.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Νίστρουπ:

Για τη σημασία του αγώνα:

«Εννοείται πως είναι σημαντικό, όπως ήταν και τα υπόλοιπα πέντε. Πάντα υπάρχει ένας χαμένος κι ένας νικητής. Τώρα είμαστε στο τελευταίο ματς. Η πίεση είναι ίδια με τα δεύτερα παιχνίδια με Πακς και στη Σόφια. Είμαστε ένα ματς μακριά από τον στόχο μας. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να καταφέρουμε. Ήμασταν κι εμείς απογοητευμένοι, το αναλύσαμε και αξιολογήσαμε την εμφάνισή μας. Τώρα είμαστε έτοιμοι και θεωρώ πως θα τα καταφέρουμε».

Για τις περιορισμένες λύσεις στην άμυνα:

«Οι παίκτες που θα ξεκινήσουν θα είναι αρκετά καλοί για να κερδίσουν το ματς. Θα προτιμούσα φυσικά να είναι καλά ο Καλάμπρια ή ο Τσάπρας κλπ., αλλά δεν είναι και αυτό βέβαια είναι κακό, όμως είμαι προετοιμασμένος γι' αυτό. Όταν ανέλαβα, ήξερα πως είναι όλοι προετοιμασμένοι να χτίσουμε μία νέα ομάδα, κάτι που σημαίνει πως μπορεί να υπήρχαν τέτοιες καταστάσεις. Οπότε δεν είναι έκπληξη για μένα. Αν κάνεις τους υπολογισμούς, είμαστε λίγο στενά στο κομμάτι αυτό για αύριο, οπότε θέλουμε να είμαστε τυχεροί και να αποφύγουμε τα προβλήματα».

Για την αντιμετώπιση της Χράντετς:

«Βασικά έχω επικεντρωθεί στα του οίκου μας, γιατί είναι το πιο σημαντικό να βελτιώσουμε όσα δεν κάναμε καλά. Έχω μεγάλο σεβασμό σε εκείνους. Είδαμε τα δύο εντός έδρας ματς που έχουν δώσει με την Τρόμσο και τη Μπεσίκτας, που ξεκίνησαν επιθετικά. Είδαμε και κάποια ματς από την Τσεχία, που έπαιξαν με τους μεγάλους στην έδρα τους. Πιστεύω όμως πως αν εμείς φτάσουμε το επίπεδό μας, όχι για 70 λεπτά, αλλά για το σύνολο του αγώνα, μπορούμε να τα καταφέρουμε κι αν το πετύχουμε αυτό, τότε θα κερδίσουμε».

Για τα διαστήματα που η ομάδα κλείνεται πίσω:

«Δεν έχει σχέση με τις μεταγραφές. Έχουμε ήδη πάρει καλούς παίκτες. Έχουμε κάποια προβλήματα, που αν δεν υπήρχαν, ίσως να ήμασταν καλύτερα. Και στα δύο τελευταία ματς ήμασταν μία... ανάσα από το clean sheets κι έχοντας δεχθεί ελάχιστες τελικές. Τα υψηλότερα xG εναντίον μας είναι πάντα στα τελευταία λεπτά. Δεν πιστεύω στην τύχη. Μπορεί να παίζει κάποιον ρόλο. Αλλά το μεγαλύτερο λάθος το κάναμε μόνοι μας και ήταν πως γίναμε πολύ παθητικοί. Επιτρέπεται να κάνεις λάθη, αλλά όχι να κάνεις συνέχεια τα ίδια. Η δουλειά μου είναι να σιγουρευτώ ότι κάνουμε τα πράγματα που θέλουμε και σωστά. Αν είχαμε σημειώσει ένα τρίτο γκολ, όλα θα είχαν τελειώσει. Ο αντίπαλος είναι καλός στις αντεπιθέσεις. Πρέπει να επικεντρωθούμε στα πράγματα που κάνουμε καλά για να πάρουμε τη νίκη που όλοι θέλουμε. Πρέπει να αποφύγουμε τα λάθη».

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