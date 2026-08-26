Ντε Φράι: «Σημαντικός στόχος για το κλαμπ»

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού ήταν ο παίκτης που εκπροσώπησε τους συμπαίκτες του στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου. Ο Στέφαν Ντε Φράι ενόψει του δεύτερου αγώνα με τη Χράντετς Κράλοβε, στάθηκε στη σημασία της αναμέτρησης για τον Παναθηναϊκό. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως είναι συνηθισμένος και του αρέσει αυτού του είδους η πίεση.

Οι δηλώσεις του Ντε Φράι:

-Για τα συναισθήματα μετά το πρώτο ματς και τι πρέπει να γίνει διαφορετικά:

«Υπήρχε μεγάλη απογοήτευση για όλους μετά το πρώτο ματς. Κρατάμε τα καλά πράγματα που κάναμε στα πρώτα 70 λεπτά. Αυτό ήταν ένα καλό σημάδι. Έχουμε, όμως, πολλή δουλειά να κάνουμε. Αναλύσαμε όσα λάθη κάναμε. Θέλουμε να πάρουμε τη νίκη. Στην αρχή υπάρχει απογοήτευση, όμως, μετά αρχίζεις και προετοιμάζεσαι για το επόμενο ματς».

-Για το ότι αυτά τα καλοκαιρινά προκριματικά αποτελούν μία πρωτόγνωρη εμπειρία για τον ίδιο και για την υποχρέωση πρόκρισης που υπάρχει:

«Σε κάθε ματς αισθάνομαι ένα είδος πίεσης, με βοηθάει. Με κάνει να αισθάνομαι ότι παίζω για κάτι σημαντικό, ότι με νοιάζει το αποτέλεσμα. Δεν με νοιάζει αν είναι προκριματικός ή τελικός, νιώθω πίεση. Δεν θα είναι κάτι διαφορετικό αύριο. Το βλέπω σαν μία μεγάλη ευκαιρία για μένα. Είναι ένας σημαντικός στόχος για το κλαμπ. Πρέπει να δείξουμε έτοιμοι. Το μήνυμα που θα στείλω στην ομάδα είναι ότι πρέπει να φερθούμε υπεύθυνα και να δούμε το ματς σαν τελικό. Πρέπει να πάρουμε το αποτέλεσμα που χρειαζόμαστε».