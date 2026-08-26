Λίσι: «Ήρθαμε να παίξουμε τον τελικό με την καρδιά μας»

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο προπονητής του ΠΑΟΚ.

Για το ότι βρίσκεται στη Νορβηγία: «Λατρεύω τη Νορβηγία και χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ».

Για το ότι είναι ένα παιχνίδι πολύ σημαντικό: «Είμαστε έτοιμοι. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό, δεν υπάρχει καμία πίεση».

Για το πως είναι η ομάδα πνευματικά: «Νιώθουμε πάρα πολύ ισχυροί στο πνευματικό κομμάτι, καθώς αντιμετωπίζουμε μία πολύ δύσκολη ομάδα. Όπως και στο πρώτο παιχνίδι έτσι και στο αυριανό θα πρέπει να διαχειριστούμε τέτοιες καταστάσεις».

Για την εικόνα με τον Πέλκα: «Έχω τη χαρά να διαχειρίζομαι μία ομάδα ενωμένη και με αξίες. Αυτά είναι τα κλειδιά της ομάδας. Μεγάλη μου χαρά να συνεργάζομαι με παίκτες όπως ο Πέλκας».

Για τον κορμό των πρώτων ματς και τη διαφορά με τον Λεβαδειακό: «Καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε, αλλά πάντα εμπιστεύομαι όλους τους παίκτες, κυρίως τώρα στην αρχή. Με τον Λεβαδειακό κάναμε ένα σημαντικό ροτέισον, ήταν η ευκαιρία. Κάποιοι παίκτες μετά τη Μπραν δεν μπορούσαν να παίξουν με τον Λεβαδειακό, λόγω κούρασης. Αυτοί που έπαιξαν είναι επειδή άξιζαν να παίξουν. Ποτέ δεν βάζω έναν παίκτη στο γήπεδο τυχαία. Οι παίκτες που έπαιξαν, μου επιβεβαίωσαν ότι σκεφτόμουν για αυτούς. Κάθε παίκτης που έπαιξε στα δύο τελευταία ματς, είναι μία επιλογή για μένα για τον αυριανό αγώνα».

Για το πλεονέκτημα της φυσικής κατάστασης της Μπραν: «Σίγουρα φάνηκε στο δεύτερο ημίχρονο του πρώτου ματς. Πρέπει να το διαχειριστούμε, αύριο είναι τελικός. Ερχόμαστε για να παίξουμε με την.... καρδιά μας».

Για το αν τα χαρακτηριστικά του Ούγκρεσιτς διαφοροποιούν το πλάνο του: «Αν έρθει, δεν είναι επίσημο γι' αυτό το επισημαίνω, θα είναι εξαιρετική κίνηση. Δείχνουμε μία κατεύθυνση και τρόπο που θέλουμε να χτίσουμε την ομάδα. Τώρα έχει σημασία η Μπραν, ένας τελικός και θέλουμε να συμμετέχουμε στην Ευρώπη».