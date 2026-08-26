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Δρακόντεια μέτρα στο ΑΕΚ – Λέφσκι: Ισχυρή αστυνομική παρουσία στη Νέα Φιλαδέλφεια

Δρακόντεια είναι τα μέτρα ασφαλείας στην Allwyn Arena για τη ρεβάνς της ΑΕΚ με τη Λέφσκι Σόφιας, για τα playoffs του Champions League.

Βαγγέλης Πάτας

Δρακόντεια μέτρα στο ΑΕΚ – Λέφσκι: Ισχυρή αστυνομική παρουσία στη Νέα Φιλαδέλφεια
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Σε πλήρη επιφυλακή βρίσκεται η Ελληνική Αστυνομία στη Νέα Φιλαδέλφεια ενόψει της αποψινής (26/08) αναμέτρησης της ΑΕΚ με τη Λέφσκι Σόφιας.

Παρότι το παιχνίδι δεν έχει χαρακτηριστεί από την UEFA ως υψηλού κινδύνου, η παρουσία περίπου 1.600 φίλων της βουλγαρικής ομάδας στην Allwyn Arena έχει θέσει τις Αρχές σε αυξημένη ετοιμότητα.

Η αστυνομική δύναμη στην περιοχή είναι ιδιαίτερα ισχυρή, με τα μέτρα ασφαλείας να είναι δρακόντεια για την κρίσιμη ρεβάνς που θα κρίνει ποια ομάδα θα πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Champions League.

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