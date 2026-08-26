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ΑΕΚ - Λέφσκι Σόφιας: Η ενδεκάδα του Νίκολιτς για τη μεγάλη ρεβάνς του Champions League

Οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την βασική ενδεκάδα της «Ένωσης», ενόψει του ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας, για τα playoffs του Champions League.

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ - Λέφσκι Σόφιας: Η ενδεκάδα του Νίκολιτς για τη μεγάλη ρεβάνς του Champions League
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Η μεγάλη ώρα για την ΑΕΚ έφτασε, με τη ρεβάνς απέναντι στη Λέφσκι Σόφιας να κρίνει το εισιτήριο για τη League Phase του Champions League.

Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν επιφύλαξε εκπλήξεις, όσον αφορά στη βασική ενδεκάδα, με την οποία παράταξε την ομάδα του. Ο Κάιρινεν, όπως αναμενόταν, είναι ο παρτενέρ του Μαρίν στο κέντρο, ενώ στα άκρα θα είναι οι Κοϊτά και Μάγιερ. Από την άλλη, ο προπονητής της Λέφσκι, Χούλιο Βελάσκεθ, παρατάσσει την ομάδα του με σχηματισμό 4-3-3.

Η ενδεκάδας της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μέγιερ, Μαρίν, Κάιρινεν, Κοϊτά, Βάργκα, Γιόβιτς.Η ενδεκάδα της Λέφσκι: Βούτσοφ, Αλνταΐρ, Ντιμιτρόφ, Σεραφίμοφ, Σεντέγιες, Σερζίνιο, Μουμπαρίκ, Μαϊκόν, Οκο-Φλεξ, Έβερτον, Ρεϊνάλντο

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