ΑΕΚ - Λέφσκι: Ένταση με την αστυνομία και χρήση δακρυγόνων | Όσα αναφέρουν οι Βούλγαροι

Όπως αναφέρουν τα σχετικά ρεπορτάζ, υπήρξε σύγκρουση οπαδών με την αστυνομία, με τις ελληνικές αρχές να κάνουν χρήση δακρυγόνων. Η ένταση προκάλεσε προσωρινή διακοπή της πομπής των λεωφορείων που μετέφεραν τους Βούλγαρους φιλάθλους, μέχρι να αποκατασταθεί η τάξη.

«Μια δυσάρεστη σύγκρουση μεταξύ ορισμένων οπαδών της Λέφσκι και της ελληνικής αστυνομίας σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της διαδρομής των οπαδών των μπλε προς το στάδιο για τον σημερινό αγώνα με την ΑΕΚ. Η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα εναντίον ορισμένων οπαδών. Λόγω του περιστατικού, ολόκληρη η πομπή των περίπου 20 λεωφορείων ακινητοποιήθηκε για κάποιο χρονικό διάστημα», αναφέρουν χαρακτηριστικά τα βουλγαρικά δημοσιεύματα.

Να θυμίσουμε, νωρίτερα μέσα στην ημέρα έξι Βούλγαροι συνελήφθησαν από τις αρχές, καθώς κατά τη διάρκεια ελέγχων σε σταθμούς διοδίων εντοπίστηκαν μαχαίρια σε αυτοκίνητα, ενώ ακόμα ένα συνελήφθη στο Προμαχώνα.