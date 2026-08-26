Παναθηναϊκός: Η Κηφισιά θέλει τον Πάντοβιτς με τη μορφή δανεισμού, σύμφωνα με τους Σέρβους

Στο μεταγραφικό στόχαστρο της Κηφισιάς βρίσκεται ο Μίλος Πάντοβιτς. Σύμφωνα με δημοσίευμα της σερβικής Mozzart, η ομάδα των Βορείων Προαστίων έχει καταθέσει πρόταση στον Παναθηναϊκό για την απόκτηση του 24χρονου επιθετικού με τη μορφή δανεισμού, με τους «πράσινους» να έχουν απαντήσει θετικά.

H Κηφισιά έχει δώσει συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο στον Πάντοβιτς, καθώς περιμένει την απάντησή του έως την Κυριακή (31/08). Υπενθυμίζεται ότι ο Σέρβος επιθετικός αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι του 2025 με τετραετές συμβόλαιο.