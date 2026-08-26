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Παναθηναϊκός: Η Κηφισιά θέλει τον Πάντοβιτς με τη μορφή δανεισμού, σύμφωνα με τους Σέρβους

Η Κηφισιά κινείται για την απόκτηση του Μίλος Πάντοβιτς με τη μορφή δανεισμού από τον Παναθηναϊκό, με τον Σέρβο επιθετικό να καλείται να απαντήσει έως την Κυριακή (31/08).

Παναθηναϊκός: Η Κηφισιά θέλει τον Πάντοβιτς με τη μορφή δανεισμού, σύμφωνα με τους Σέρβους
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Στο μεταγραφικό στόχαστρο της Κηφισιάς βρίσκεται ο Μίλος Πάντοβιτς. Σύμφωνα με δημοσίευμα της σερβικής Mozzart, η ομάδα των Βορείων Προαστίων έχει καταθέσει πρόταση στον Παναθηναϊκό για την απόκτηση του 24χρονου επιθετικού με τη μορφή δανεισμού, με τους «πράσινους» να έχουν απαντήσει θετικά.

H Κηφισιά έχει δώσει συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο στον Πάντοβιτς, καθώς περιμένει την απάντησή του έως την Κυριακή (31/08). Υπενθυμίζεται ότι ο Σέρβος επιθετικός αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι του 2025 με τετραετές συμβόλαιο.

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