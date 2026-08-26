· Ολυμπιακός · Τορίνο

Ολυμπιακός: Οι Ιταλοί κάνουν λόγο για προχωρημένες επαφές με την Τορίνο για τον Πέντερσεν

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του Μάρκους Πέντερσεν από την Τορίνο, με το κόστος της μεταγραφής να υπολογίζεται στα 8 εκατ. ευρώ συν μπόνους, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο.

Ολυμπιακός: Οι Ιταλοί κάνουν λόγο για προχωρημένες επαφές με την Τορίνο για τον Πέντερσεν
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε προχωρημένες επαφές για την απόκτηση του Μάρκους Πέντερσεν βρίσκεται ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με πληροφορίες του Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο.

Ο 26χρονος Νορβηγός διεθνής βρίσκεται στη λίστα των «ερυθρόλευκων» για την ενίσχυση της δεξιάς πλευράς. Η φυσική του θέση είναι αυτή του δεξιού μπακ, ωστόσο έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί και στην αριστερή πλευρά, τόσο ως μπακ όσο και ως χαφ.

Οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές φέρονται να έχουν προχωρήσει σημαντικά, με τη μεταγραφή να μπορεί να φτάσει τα 8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ προβλέπονται και επιπλέον μπόνους.

Ο Πέντερσεν ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Τρόμσο και το 2018 προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα. Στη συνέχεια αγωνίστηκε σε Μόλντε και Φέγενορντ, πριν μετακομίσει στην Τορίνο το 2025. Με τη φανέλα της ιταλικής ομάδας έχει καταγράψει μέχρι σήμερα 64 συμμετοχές, ένα γκολ και τέσσερις ασίστ.

COMMENTS
LATEST NEWS
22:36 SUPER LEAGUE

Ηρακλής: Με τον κόσμο του στο Πανθεσσαλικό

22:35 CHAMPIONS LEAGUE

Ασταμάτητη η ΑΕΚ: Ο Βάργκα «χτυπά» ξανά για το 3-0 (Video)

22:33 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πρόταση της Σάντερλαντ στη Μάντσεστερ Σίτι για τον Τζακ Γκρίλις

22:20 CHAMPIONS LEAGUE

ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας: Δύο γκολ σε πέντε λεπτά και 2-0 στο 12ο λεπτό η «Ένωση»!

22:12 CHAMPIONS LEAGUE

ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας: Το σεντόνι του Champions League τέντωσε ξανά στην Allwyn Arena

22:00 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Οι Ιταλοί κάνουν λόγο για προχωρημένες επαφές με την Τορίνο για τον Πέντερσεν

21:59 EUROLEAGUE

Συγκινητικός Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: «Νιώθω πολύ αγαπητός από τον κόσμο, τον ιδιοκτήτη, τον προπονητή»

21:41 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Η Κηφισιά θέλει τον Πάντοβιτς με τη μορφή δανεισμού, σύμφωνα με τους Σέρβους

21:32 CHAMPIONS LEAGUE

LIVE ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας: Η μεγάλη ρεβάνς για την πρόκριση στη League Phase του Champions League

21:13 CHAMPIONS LEAGUE

ΑΕΚ - Λέφσκι: Ένταση με την αστυνομία και χρήση δακρυγόνων | Όσα αναφέρουν οι Βούλγαροι

20:57 CONFERENCE LEAGUE

ΠΑΟΚ: Εκτός και ο Καμαρά από τη ρεβάνς με την Μπραν

20:46 CHAMPIONS LEAGUE

ΑΕΚ - Λέφσκι Σόφιας: Η ενδεκάδα του Νίκολιτς για τη μεγάλη ρεβάνς του Champions League

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας