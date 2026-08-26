Ολυμπιακός: Οι Ιταλοί κάνουν λόγο για προχωρημένες επαφές με την Τορίνο για τον Πέντερσεν

Σε προχωρημένες επαφές για την απόκτηση του Μάρκους Πέντερσεν βρίσκεται ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με πληροφορίες του Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο.

Ο 26χρονος Νορβηγός διεθνής βρίσκεται στη λίστα των «ερυθρόλευκων» για την ενίσχυση της δεξιάς πλευράς. Η φυσική του θέση είναι αυτή του δεξιού μπακ, ωστόσο έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί και στην αριστερή πλευρά, τόσο ως μπακ όσο και ως χαφ.

Οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές φέρονται να έχουν προχωρήσει σημαντικά, με τη μεταγραφή να μπορεί να φτάσει τα 8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ προβλέπονται και επιπλέον μπόνους.

Ο Πέντερσεν ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Τρόμσο και το 2018 προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα. Στη συνέχεια αγωνίστηκε σε Μόλντε και Φέγενορντ, πριν μετακομίσει στην Τορίνο το 2025. Με τη φανέλα της ιταλικής ομάδας έχει καταγράψει μέχρι σήμερα 64 συμμετοχές, ένα γκολ και τέσσερις ασίστ.