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Πρόταση της Σάντερλαντ στη Μάντσεστερ Σίτι για τον Τζακ Γκρίλις

Η Σάντερλαντ έχει καταθέσει πρόταση στη Μάντσεστερ Σίτι για τον δανεισμό του Τζακ Γκρίλις, με τον Ρετζίς Λε Μπρις να θεωρεί τον Άγγλο μεσοεπιθετικό ιδανική λύση για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής.

Πρόταση της Σάντερλαντ στη Μάντσεστερ Σίτι για τον Τζακ Γκρίλις
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Η Σάντερλαντ θέλει να ενισχύσει σημαντικά την επιθετική της γραμμή και έχει θέσει τον Τζακ Γκρίλις ψηλά στη μεταγραφική της λίστα.

Ο προπονητής της ομάδας, Ρετζίς Λε Μπρις, αναζητά έναν ποδοσφαιριστή που θα μπορεί να προσδώσει δημιουργία και ποιότητα στην επίθεση και έχει ξεχωρίσει την περίπτωση του Άγγλου μεσοεπιθετικού. Μάλιστα, σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, η Σάντερλαντ έχει ήδη καταθέσει πρόταση στη Μάντσεστερ Σίτι.

Η αγγλική ομάδα επιθυμεί να αποκτήσει τον Γκρίλις με τη μορφή δανεισμού, καλύπτοντας μέρος του συμβολαίου του, ενώ στην πρόταση θέλει να συμπεριλάβει και οψιόν αγοράς.

Ο 30χρονος μεσοεπιθετικός αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν ως δανεικός στην Έβερτον, καταγράφοντας 22 συμμετοχές, δύο γκολ και έξι ασίστ. Ωστόσο, ένας τραυματισμός τον κράτησε εκτός δράσης για σημαντικό διάστημα.

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