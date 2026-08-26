Λούντζης: «Η αποθεραπεία έχει φτάσει στο τέλος της, ανυπομονώ να παίξω γιατί μου λείπει»

Ο Μιχάλης Λούντζης αποτελεί ένα από τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Αμαρουσίου για τη σεζόν 2026/27, με τον 28χρονο γκαρντ να δηλώνει έτοιμος για τη νέα πρόκληση στην καριέρα του. Στις δηλώσεις του, ο Λούντζης στάθηκε ιδιαίτερα στη μεγάλη του δίψα να επιστρέψει στο παρκέ και να αφήσει πίσω του την περιπέτεια του τραυματισμού που τον κράτησε εκτός δράσης την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο.

Οι δηλώσεις του:

«Όλοι οι άνθρωποι της ομάδας με αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή και μου έδειξαν πόσο ήθελαν να συνεργαστούμε. Ήξεραν ότι πέρυσι έχασα σχεδόν όλη τη σεζόν λόγω του τραυματισμού μου, αλλά δεν επηρεάστηκαν.

Άλλωστε η αποθεραπεία έχει φτάσει στο τέλος της και δουλεύω πιο σκληρά για να καταφέρω να έρθω στην κατάσταση που επιθυμώ όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ανυπομονώ να παίξω γιατί μου λείπει.

Το Μαρούσι είναι μια ιστορική ομάδα, με μεγάλη παράδοση και οικογενειακό κλίμα. Το κατάλαβα από την πρώτη στιγμή. Οι ανθρώπινες σχέσεις είναι πάνω απ’ όλα. Συμμετέχω στις προπονήσεις και βλέπω ότι θα έχουμε μια ανταγωνιστική ομάδα.

Διακρίνω ότι υπάρχει η επιθυμία και η διάθεση να αφήσουμε πίσω τις δυο δύσκολες τελευταίες σεζόν. Αλλά καλύτερα είναι να μιλήσουμε στο γήπεδο, όταν έρθει η ώρα. Ξέρουμε ότι φέτος το επίπεδο του πρωταθλήματος θα είναι πολύ ανεβασμένο και θέλουμε να κάνουμε αισθητή την παρουσία μας, δίνοντας χαρά και στους φιλάθλους μας».