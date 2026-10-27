Ο Ντάνι Γκαρθία μίλησε για την αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό, τονίζοντας πως η απόφαση ανήκε στον σύλλογο, ενώ μεταξύ άλλων υπογράμμισε ότι: «Ο κόσμος έλεγε ότι έπαιζα γιατί είμαι φίλος με τον Μεντιλίμπαρ...».

Ο Ντάνι Γκαρθία μίλησε στην εκπομπή «ALL IN» του ΣΚΑΪ για την αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό, τη σχέση του με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αλλά και το νέο κεφάλαιο της καριέρας του στον Ατρόμητο.

Ο Ισπανός μέσος αναφέρθηκε στην απόφαση των Πειραιωτών να ολοκληρώσουν τη συνεργασία τους μαζί του, λίγους μήνες μετά την ανανέωση του συμβολαίου του. Όπως ξεκαθάρισε, επρόκειτο για απόφαση του συλλόγου, την οποία και σεβάστηκε, αποφεύγοντας να επεκταθεί στις λεπτομέρειες της υπόθεσης.

Επίσης, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι: «Κάποιοι λένε ότι παίζω πολύ επειδή είμαι φίλος του Μεντιλίμπαρ, αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια. Όταν ο Μέντι έβλεπε ότι δεν βρισκόμουν σε καλή κατάσταση, δεν με έβαζε να παίξω».

Όσα είπε ο Ντάνι Γκαρθία για την αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό:

«Ήταν απόφαση του συλλόγου και πρέπει να τη σεβαστώ. Σε κάποια παιχνίδια έπαιζα καλά, σε άλλα άσχημα. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο.

Εγώ, πάντως, έδωσα τα πάντα για τον Ολυμπιακό, κάθε μέρα, σε κάθε αγώνα. Στην ηλικία μου, υπάρχουν φορές που πηγαίνω να παίξω έχοντας πολύ πόνο στο σώμα μου και δεν λέω ποτέ τίποτα, γιατί αγαπώ το ποδόσφαιρο. Μου άρεσε πάρα πολύ να παίζω στον Ολυμπιακό.

Δεν ήθελα, όμως, να μιλήσω για εκείνες τις ημέρες κατά τις οποίες άλλαξαν όλα, γιατί ήταν απόφαση του συλλόγου και πρέπει να τη σεβαστείς. Ελπίζω ο Ολυμπιακός να έχει μια πολύ καλή χρονιά.

Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής: Είναι σημαντικό ότι η κατάσταση άλλαξε για μένα αυτό το καλοκαίρι, αλλά δεν ξέχασα ποτέ τις όμορφες στιγμές που έζησα στον Ολυμπιακό. Τα συναισθήματα που ένιωσα στο «Γ. Καραϊσκάκης» θα τα θυμάμαι για όλη μου τη ζωή».