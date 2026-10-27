Παναθηναϊκός: Χωρίς Καλάμπρια, Ντε Φράι και Ντέσερς απέναντι στον Άρη για το Κύπελλο

Με «ηχηρές» απουσίες θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός εντός έδρας τον Άρη το μεσημέρι της Τετάρτης (28/10, 17:30) στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ αποφάσισε να αφήσει εκτός τους Νταβίντε Καλάμπρια, Στέφαν Ντε Φράι και Σίριλ Ντέσερς για λόγους ξεκούρασης και να τους προφυλάξει ενόψει της δύσκολης και απαιτητικής συνέχειας σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Μετά το τέλος της σημερινής προπόνησης που εκτός από την προθέρμανση, περιελάμβανε και ασκήσεις κυκλοφορίας, τακτική και στατικές φάσεις, ο Δανός τεχνικός ανακοίνωσε την αποστολή για το ματς με τον Άρη.

Αναλυτικά, την 24άδα απαρτίζουν οι: Πένια, Κότσαρης, Γείτονας, Κυριακόπουλος, Σαλάχ – Εντίν, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Κάτρης, Λάβδας, Τσάπρας, Μπινιάρης, Κάνγκουα, Λούζα, Καμαρά, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Γιάγκουσιτς, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι, Ραστόντερ και Νεμπής.