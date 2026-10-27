Κύπελλο Ελλάδας: Πού θα δείτε Πανσερραϊκό - Νίκη βόλου και Αστέρας AKTOR - Κηφισιά
Δείτε τα κανάλια και τις ώρες μετάδοσης για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας
Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει η αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.
Ο Πανσερραϊκός υποδέχεται στις 16:00 τη Νίκη Βόλου, ενώ στις 17:30 ο Αστέρας ΑKTOR αντιμετωπίζει την Κηφισιά.
Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις:
Τρίτη 27/10/2026:
16:00 Πανσερραϊκός - Νίκη Βόλου (ΣΠΟΡ FM TV 2)
17:30 Αστέρας AKTOR - Κηφισιά (ΣΠΟΡ FM TV 1)
Τετάρτη 28/10/2026:
15:00 Νέστος Χρυσούπολης - Καλαμάτα (ΣΠΟΡ FM TV 2)
15:00 Μαρκό - Ολυμπιακός (ΣΠΟΡ FM TV 1)
17:30 Παναθηναϊκός - Άρης (ΣΚΑΪ, ΣΠΟΡ FM TV 1)
19:30 ΑΕΛ - ΟΦΗ (ΣΠΟΡ FM TV 2)
20:30 ΠΑΟΚ - ΑΕΚ (ΣΚΑΪ, ΣΠΟΡ FM TV 1)
Πέμπτη 29/10/2026:
18:00 Βόλος - Ατρόμητος (ΣΠΟΡ FM TV 1)