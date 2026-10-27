Μαρία Σάκκαρη: Αποκλεισμός στο Τόκιο και τέλος στη σεζόν του 2026

Η Μαρία Σάκκαρη ηττήθηκε με 2-1 σετ (6-4, 3-6, 6-1) από τη Γιούλια Πουτίντσεβα στον πρώτο γύρο του Toray Pan Pacific Open, πληρώνοντας τα πολλά αβίαστα λάθη και την αστάθεια στο σερβίς της – Φινάλε στη σεζόν του 2026 για την Ελληνίδα τενίστρια.

Μαρία Σάκκαρη: Αποκλεισμός στο Τόκιο και τέλος στη σεζόν του 2026
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Με πρόωρο αποκλεισμό από το Toray Pan Pacific Open στο Τόκιο ολοκλήρωσε η Μαρία Σάκκαρη τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις για το 2026.

Η Ελληνίδα τενίστρια δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της αντιπάλου της από το Καζακστάν, γνωρίζοντας την ήττα με 6-4, 3-6, 6-1 έπειτα από 2 ώρες και 28 λεπτά αγώνα.

Η Σάκκαρη, η οποία βρίσκεται στο Νο30 της παγκόσμιας κατάταξης, έχασε την ευκαιρία να προκριθεί στον δεύτερο γύρο του WTA 500 τουρνουά, όπου την περίμενε η Έλενα Ριμπάκινα. Από την άλλη πλευρά, η Πουτίντσεβα, Νο67 στον κόσμο, εξασφάλισε την πρόκριση, αξιοποιώντας τις αδυναμίες της αντιπάλου της.

Η αναμέτρηση χαρακτηρίστηκε από αρκετές διακυμάνσεις στην απόδοση των δύο αθλητριών, με την Ελληνίδα να μην καταφέρνει να βρει την απαιτούμενη σταθερότητα, παρά την αντίδρασή της στο δεύτερο σετ.

https://www.instagram.com/p/De_KAC8OF5a/

Τα αβίαστα λάθη κι η αστάθεια στο σερβίς

Η στατιστική αποτύπωσε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η Σάκκαρη στη διάρκεια του αγώνα. Η 31χρονη τενίστρια υπέπεσε σε 39 αβίαστα λάθη, την ώρα που η αντίπαλός της είχε 22, παρότι ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 35 winners, δέκα περισσότερους από την Πουτίντσεβα.

Παράλληλα, η Ελληνίδα κέρδισε το 52% των πόντων πίσω από το πρώτο σερβίς και μόλις το 41% στο δεύτερο, ενώ υπέπεσε και σε πέντε διπλά λάθη. Αντιμετώπισε συνολικά 16 break points, από τα οποία έσβησε τα εννέα, ενώ αξιοποίησε πέντε από τις δέκα ευκαιρίες για break που δημιούργησε.

Η Σάκκαρη κατάφερε να αντιδράσει στο δεύτερο σετ, ισοφαρίζοντας σε 1-1, ωστόσο δεν είχε ανάλογη συνέχεια. Στο τρίτο σετ, η Πουτίντσεβα πήρε από νωρίς τον έλεγχο, φτάνοντας στο 4-0 με δύο breaks. Η Ελληνίδα μείωσε σε 4-1, παίρνοντας πίσω το ένα break, όμως η αντίπαλός της απάντησε άμεσα, έκανε το 5-1 και στη συνέχεια έκλεισε το παιχνίδι στο σερβίς της.

Αυτή ήταν η δεύτερη νίκη της Πουτίντσεβα σε πέντε αναμετρήσεις με τη Σάκκαρη, μειώνοντας σε 3-2 το μεταξύ τους ρεκόρ. Η προηγούμενη επικράτησή της είχε καταγραφεί το 2016, επίσης στο Τόκιο. Έτσι, η Μαρία Σάκκαρη αποχαιρετά το 2026, ενώ η Πουτίντσεβα συνεχίζει την πορεία της στο τουρνουά, έχοντας μπροστά της την αναμέτρηση με την Έλενα Ριμπάκινα στον δεύτερο γύρο.

https://www.instagram.com/p/De_CO4DAhSw/
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