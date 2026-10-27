Μπεσίκτας – Ολυμπιακός: Οι διαιτητές της αναμέτρησης για τη EuroLeague

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Τρίτη (28/10, 19:30) την Μπεσίκτας στην Τουρκία, για την 8η αγωνιστική της EuroLeague, με τη διοργανώτρια αρχή να ανακοινώνει τους διαιτητές της αναμέτρησης.

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να παρουσιαστούν ανταγωνιστικοί και να διεκδικήσουν τη νίκη εκτός έδρας, ενώ η Μπεσίκτας θα επιδιώξει να εκμεταλλευτεί το πλεονέκτημα της έδρας και τη στήριξη των φιλάθλων της.

Την αναμέτρηση θα διευθύνουν οι Σάσα Πουκλ από τη Σλοβενία, Ρόμπερτ Λοτερμόζερ από τη Γερμανία και Ιγκόρ Ντραγκόγεβιτς από το Μαυροβούνιο.