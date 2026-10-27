Ο προπονητής της Χαλ εξήγησε γιατί ο Μουζακίτης μένει εκτός αποστολής: «Πρέπει να βελτιωθεί»

Κάθε αρχή και δύσκολη λέει ο σοφός λαός και έτσι αποδεικνύεται και στην περίπτωση του Χρήστου Μουζακίτη, αφού ο νεαρός Έλληνας που έκανε το ταξίδι από τον Ολυμπιακό μαζί με τον καλό του φίλο και συμπαίκτη του, Κωνσταντή Τζολάκη, στην Αγγλία για λογαριασμό της νεοφώτιστης Χαλ.

Ωστόσο, η ζωή στην Αγγλία μέχρι στιγμής δεν αποδεικνύεται ονειρική για τον Μουζακίτη, αφού δεν έχει ακόμη πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στην Premier League και έχει πάρει ελάχιστα λεπτά συμμετοχής στο Carabao Cup.

Σε αντίθεση με τον Τζολάκη που έχει πάρει τη φανέλα του βασικού στο... σπίτι, ο Μουζακίτης υπήρξε μόλις μια φορά στην αποστολή στο πρωτάθλημα στις αρχές Σεπτεμβρίου απέναντι στην Άστον Βίλα και ο προπονητής του, Σεργκέι Γιακίροβιτς, να εξηγεί γιατί δεν τον συμπεριλαμβάνει στα πλάνα του.

«Είναι πολύ δύσκολο γι' αυτόν, επειδή σε αυτή τη θέση, υπάρχει ένας πολύ μεγάλος ανταγωνισμός, πολύ μεγάλος ανταγωνισμός. Φανταστείτε τώρα ότι ο Μορίτα και ο Τιμ, αν δεν είχαν προβλήματα, θα έπαιζαν επειδή τους φέραμε να παίξουν. Έχουμε επίσης τους Σλέιτερ και Κρουκς εκεί.

Ο Κρούκσι είχε επίσης κάποια προβλήματα. Έχουμε τον Γούρνα εκεί. Έχω ήδη αναφέρει πέντε. Έχουμε τον Γενς, έχουμε τον Χρήστο, οπότε είναι επτά παίκτες αυτή τη στιγμή, δύο θέσεις. Είναι πολύ δύσκολο. Αλλά πρέπει να προπονηθείς, πρέπει να βελτιωθείς, πρέπει να προσαρμοστείς γιατί αυτό είναι ένα εντελώς διαφορετικό επίπεδο από τον Ολυμπιακό, από το ελληνικό πρωτάθλημα, ένα εντελώς διαφορετικό επίπεδο.

Είναι καλά. Μίλησα μαζί του. Μίλησα μαζί του, με τον Γενς, επειδή είναι πολύ νέοι. Είναι ένα μεγάλο βήμα για αυτούς και επίσης προσπαθούμε να βρούμε τα λεπτά συμμετοχής για να παίξουμε αυτό το παιχνίδι με τον Λίνκολν, ώστε να έχω τις σωστές πληροφορίες γι' αυτούς».