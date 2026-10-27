Ο Παβλένκα αποκάλυψε πότε θα επιστρέψει από τον τραυματισμό: «Θα μείνω εκτός δράσης για 3-4 μήνες»

Ο Παβλένκα παραχώρησε συνέντευξη στην επίσημη ιστοσελίδα της πρώην ομάδας του, Βέρντερ Βρέμης και αποκάλυψε για πόσο καιρό θα παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης μετά τον τραυματισμό του.

Ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, υπέστη εξάρθρωση ώμου στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση από εξειδικευμένο γιατρό στο Μόναχο.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο ίδιος η διαδικασία της αποθεραπείας του εξελίσσεται ομαλά και η επιστροφή του στα γήπεδα υπολογίζεται σε διάστημα τριών έως τεσσάρων μηνών, ανάλογα με την ανταπόκριση του οργανισμού του.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για τον τραυματισμό του:

«Ο τραυματισμός φυσικά κάνει τα πράγματα πιο δύσκολα. Την περασμένη εβδομάδα υποβλήθηκα σε χειρουργική επέμβαση στο Μόναχο και θα μείνω εκτός δράσης για τρεις με τέσσερις μήνες. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση του ώμου μου εξελίσσεται καλά. Ελπίζω απλώς να επιστρέψω στο γήπεδο όσο το δυνατόν γρηγορότερα».

Για τη ζωή στην Ελλάδα:

«Ναι, η ζωή εδώ είναι πραγματικά πολύ όμορφη. Έχουμε πολλή ηλιοφάνεια και αυτό μας αρέσει. Είναι φυσικά κάπως διαφορετικά σε σχέση με τη Βρέμη (γέλια). Το επίπεδο του ποδοσφαίρου δεν είναι τόσο υψηλό όσο στην Bundesliga, αλλά οι τέσσερις μεγάλες ομάδες, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και εμείς στον ΠΑΟΚ, διαθέτουμε μεγάλη ποιότητα. Όταν παίζουμε αυτά τα ντέρμπι, το επίπεδο είναι πραγματικά καλό. Οι στόχοι μας είναι να αγωνιζόμαστε κάθε χρόνο στην Ευρώπη και να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα».