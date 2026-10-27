Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Νέες κλήσεις στον ανακριτή για 8 διαιτητές και 3 παράγοντες

Νέες εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση Basketgate, καθώς, σύμφωνα με το «iEidiseis», ακόμη 11 πρόσωπα βρίσκονται στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας για τις καταγγελίες που αφορούν τη διαιτησία στο ελληνικό μπάσκετ.

Πρόκειται για οκτώ διαιτητές της Α1 και τρεις παράγοντες ομάδας της Greek Basketball League (GBL), οι οποίοι αναμένεται να κληθούν να δώσουν εξηγήσεις στο πλαίσιο της ανάκρισης. Στη δικογραφία φέρεται να περιλαμβάνονται στοιχεία που αφορούν τη δράση και τις σχέσεις συγκεκριμένων προσώπων με τον Βαγγέλη Λιόλιο και τον στενό συνεργάτη του, Γιώργο Μαυραγάνη.

Οι δύο άνδρες συγκαταλέγονται στους κατηγορουμένους της υπόθεσης, ενώ οι δικαστικές Αρχές εξετάζουν τις καταθέσεις και τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί. Οι νέες κλήσεις αποτελούν το επόμενο βήμα της έρευνας, χωρίς να αποκλείεται η άσκηση πρόσθετων ποινικών διώξεων, εφόσον προκύψουν επαρκείς ενδείξεις.

Οι καταγγελίες για τον έλεγχο της διαιτησίας

Σημαντικό μέρος της έρευνας αφορά στις καταγγελίες για τη δημιουργία ενός μηχανισμού επιρροής στη διαιτησία, ο οποίος, σύμφωνα με τις μαρτυρίες που εξετάζονται, φέρεται να ενισχύθηκε μετά την ανάληψη της προεδρίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) από τον Βαγγέλη Λιόλιο.

Στο πλαίσιο αυτό, διερευνώνται ισχυρισμοί περί προσπάθειας επηρεασμού των διαιτητικών ορισμών και των αποφάσεων κατά τη διάρκεια των αγώνων, καθώς και περί περιθωριοποίησης διαιτητών που φέρονται να μην ήταν συνεργάσιμοι.

Στις ίδιες μαρτυρίες γίνεται αναφορά σε χαρακτηρισμούς όπως «βαριά άρρωστοι», οι οποίοι φέρονται να χρησιμοποιούνταν για συγκεκριμένους διαιτητές, με σκοπό, σύμφωνα με τις καταγγελίες, τον παραγκωνισμό τους ή ακόμη και την απομάκρυνσή τους από τον χώρο του μπάσκετ.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποτελούν αντικείμενο δικαστικής διερεύνησης και αξιολογούνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Η κατάθεση Τσάπα και η φράση «Με Βάσω και Σ… ποτέ δεν χάνεις»

Ιδιαίτερη σημασία στην εξέλιξη της υπόθεσης αποδίδεται στις καταθέσεις του Βαγγέλη Τσάπα, πρώην παράγοντα του Φάρου Κερατσινίου και του Ιωνικού Νικαίας, ο οποίος φέρεται να έχει καταθέσει ως προστατευόμενος μάρτυρας.

Σύμφωνα με όσα του αποδίδονται στη δικογραφία, ο Βαγγέλης Λιόλιος και ο Γιώργος Μαυραγάνης φέρονται να γνώριζαν τους ορισμούς διαιτητών σε αγώνες ιδιαίτερου ενδιαφέροντος πριν από την επίσημη ανακοίνωσή τους.

Στη μαρτυρία περιλαμβάνεται, επίσης, η φράση «Με Βάσω και Σ… ποτέ δεν χάνεις», η οποία φέρεται να συνδέεται με συγκεκριμένα πρόσωπα της διαιτησίας.

Η αναφορά στη «Βάσω» αποδίδεται στη Βασιλική (Βάσω) Τσαρούχα, ενώ το δεύτερο όνομα φέρεται να αφορά διαιτητή που συγκαταλέγεται στα πρόσωπα για τα οποία αναμένονται εξηγήσεις.

Οι αναφορές αυτές εξετάζονται στο πλαίσιο της διερεύνησης των καταγγελιών για πιθανές παρεμβάσεις στους ορισμούς και στη διεύθυνση αγώνων.

Τι φέρεται να κατέθεσε ο δεύτερος προστατευόμενος μάρτυρας

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, στη δικογραφία περιλαμβάνονται και στοιχεία από δεύτερο προστατευόμενο μάρτυρα.

Η κατάθεσή του φέρεται να αφορά επικοινωνίες με διαιτητές και ισχυρισμούς για δυνατότητα άσκησης επιρροής, προκειμένου να διευθύνουν αγώνες σύμφωνα με τις επιθυμίες του Βαγγέλη Λιόλιου και του Γιώργου Μαυραγάνη.

Οι συγκεκριμένες αναφορές αξιολογούνται μαζί με το υπόλοιπο αποδεικτικό υλικό, καθώς η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί το εύρος των καταγγελλόμενων πρακτικών και οι ενδεχόμενες ευθύνες επιπλέον προσώπων.

Οι δικαστικές εξελίξεις για τους κατηγορουμένους

Η υπόθεση έχει ήδη οδηγήσει σε σημαντικές δικαστικές εξελίξεις. Σύμφωνα με το αρχικό ρεπορτάζ, προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο Βαγγέλης Λιόλιος, ο επιχειρηματίας Γιώργος Μαυραγάνης και ο πρώην διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου.

Παράλληλα, ο Ηλίας Κορομηλάς, ειδικός σύμβουλος διαιτησίας, κρίθηκε επίσης προφυλακιστέος, ενώ για τη Βάσω Τσαρούχα και τον πρώην διαιτητή Τάσο Πηλοΐδη αναφέρθηκε η επιβολή κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στους δύο τελευταίους επιβλήθηκε και απαγόρευση ενασχόλησης με το μπάσκετ.

Η ανάκριση συνεχίζεται, με τις νέες κλήσεις να αναμένεται να συμβάλουν στη διερεύνηση των καταγγελιών και στην αποσαφήνιση του ρόλου των προσώπων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.