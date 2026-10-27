Θάνου: Ο κατ’ οίκον περιορισμός με βραχιολάκι επιλέγεται, όταν υπάρχουν σοβαρóτατες ενδείξεις ενοχής

Η απόφαση για την επιβολή περιοριστικών όρων στη Βάσω Τσαρούχα και στον Τάσο Πηλοΐδη, στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση των φερόμενων στημένων αγώνων, προκάλεσε την αντίδραση της Μαργαρίτας Θάνου.

Η νομική σύμβουλος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός τοποθετήθηκε μέσω διαδοχικών stories στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, σχολιάζοντας τη δικαστική απόφαση που αφορά τους δύο διαιτητές.

Υπενθυμίζεται ότι η Τσαρούχα, ο ειδικός σύμβουλος διαιτησίας Ηλίας Κορομηλάς και το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, Τάσος Πηλοΐδης, ήταν τα τελευταία πρόσωπα που παρουσιάστηκαν ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα στο πλαίσιο της συγκεκριμένης υπόθεσης. Στην Τσαρούχα και στον Πηλοΐδη επιβλήθηκαν κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση («βραχιολάκι»), καθώς και απαγόρευση ενασχόλησης με το μπάσκετ.

Η Μαργαρίτα Θάνου, σχολιάζοντας την απόφαση, υπογράμμισε ότι ο συγκεκριμένος περιοριστικός όρος επιλέγεται όταν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις προϋποθέσεις που, όπως σημείωσε, δικαιολογούν την προσωρινή κράτηση, ενώ έκανε ειδική μνεία και στη διαιτησία του πρώτου τελικού στο ΣΕΦ τον περασμένο Ιούνιο.

Αναλυτικά όσα έγραψε η Μαργαρίτα Θάνου:

«Ο κατ’ οίκον περιορισμός με βραχιολάκι είναι ένας πολύ βαρύς περιοριστικός όρος και επιλέγεται, όταν υπάρχουν σοβαρότατες ενδείξεις ενοχής. Η προσωρινή κράτηση δικαιολογείται ΜΟΝΟ, όταν κάποιος είναι ύποπτος φυγής ή τέλεσης νέων αδικημάτων. Οι διαιτητές με την ΑΠΟΛΥΤΗ απαγόρευση ενασχόλησης με μπάσκετ και τον κατ’ οίκον περιορισμό είναι αδύνατον πια να πράξουν κάτι από τα 2. Στον πρώτο τελικό εντός ΣΕΦ τον Ιούνιο με διαιτήτρια τη Βασιλική Τσαρούχα ο Ολυμπιακός είχε 29 βολές έναντι 5 που είχε ο Παναθηναϊκός».