ΑΕΚ: Οι σκέψεις του Νίκολιτς για την Τούμπα κι οι ευκαιρίες στους νεαρούς

Η ΑΕΚ ολοκληρώνει την Τρίτη (27/10) την προετοιμασία της για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, την Τετάρτη (28/10, 20:30, ΣΠΟΡ FM TV), στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η «Ένωση» θέλει τη νίκη, η οποία θα τη φέρει κοντά στην πρώτη τετράδα της διοργάνωσης, εξασφαλίζοντάς της την αποφυγή ενός γύρου στα νοκ άουτ. Ακόμη και με ισοπαλία, πάντως, θα διατηρήσει τον πρώτο λόγο για την πρόκριση στα προημιτελικά.

Η πιθανή ενδεκάδα της ΑΕΚ: Μπαλαμώτης, Γκεοργκίεφ, Αλεξίου, Βίντα (ή Μουκουντί), Λυκογιάννης, Μαρίν, Αριάγκα, Μάγερ, Καλοσκάμης, Κουτέσα (ή Ζούμπκοφ), Γιόβιτς.

Ο Μάρκο Νίκολιτς αναμένεται να προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές στο αρχικό σχήμα, καθώς ακολουθούν τα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ και τη Ρεάλ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Σε ό,τι αφορά τους δύο ποδοσφαιριστές που, βάσει κανονισμού, πρέπει να βρίσκονται στην ενδεκάδα και να έχουν γεννηθεί από το 2004 και μετά, ο Αλεξίου θεωρείται το φαβορί για μία θέση στο κέντρο της άμυνας. Για τη δεύτερη θέση υποψήφιοι είναι ο Μπαλαμώτης, κάτω από τα δοκάρια, και ο Καλοσκάμης, στη μεσοεπιθετική γραμμή.

Από εκεί και πέρα, ο Μαρίν, ο οποίος πήρε ανάσες στο τελευταίο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό, έχει καλές πιθανότητες να αποτελέσει μαζί με τον Αριάγκα το δίδυμο στα χαφ. Στο κέντρο της άμυνας, δίπλα στον Αλεξίου, αναμένεται να αγωνιστεί ένας εκ των Βίντα και Μουκουντί.

Ο Λυκογιάννης είναι πιθανό να καλύψει το αριστερό άκρο της άμυνας, ενώ ο Γκεοργκίεφ διεκδικεί τη θέση του δεξιού μπακ. Παράλληλα, ο Μάγερ επιστρέφει από τιμωρία κι έχει πιθανότητες να βρεθεί στο αρχικό σχήμα, όπως κι ο Γιόβιτς, ενώ για τις θέσεις στα άκρα της επίθεσης υποψήφιοι είναι οι Κουτέσα και Ζούμπκοφ.