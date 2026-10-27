Η ΑΕΚ στηρίζει τη μητρότητα: Αυτόματη ανανέωση συμβολαίου και επίδομα εγκυμοσύνης για τις αθλήτριες

Μια σημαντική πρωτοβουλία για τη στήριξη της μητρότητας στον αθλητισμό ανακοίνωσε η ΑΕΚ, με αφορμή την ανανέωση της συνεργασίας της με την Εβίτα Ξηντάρα για ακόμη έναν χρόνο. Η Ελληνίδα αθλήτρια ετοιμάζεται να γίνει μητέρα, με την «Ένωση» να βρίσκεται έμπρακτα στο πλευρό της.

Η Ερασιτεχνική ΑΕΚ, με τη στήριξη του Μάριου Ηλιόπουλου, προχωρά στην εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων για την προστασία των αθλητριών του γυναικείου τμήματος βόλεϊ που μένουν έγκυες.

Ειδικότερα, καθιερώνεται η αυτόματη ανανέωση για έναν ακόμη χρόνο των συμβολαίων των αθλητριών που μένουν έγκυες κατά το τελευταίο έτος της συνεργασίας τους με τον σύλλογο.

Παράλληλα, θεσπίζεται επίδομα εγκυμοσύνης για τις αθλήτριες, το οποίο θα καταβάλλεται καθ' όλη τη διάρκεια της κύησης και της αποχής τους από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις, ανεξάρτητα από το πότε ολοκληρώνεται το συμβόλαιό τους.

Με αυτές τις κινήσεις, η ΑΕΚ επιδιώκει να διαμορφώσει ένα ασφαλέστερο περιβάλλον για τις αθλήτριές της, διασφαλίζοντας ότι η απόφαση για τη δημιουργία οικογένειας δεν θα αποτελεί εμπόδιο στην αθλητική και επαγγελματική τους πορεία.

Η ανακοίνωση της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ

«Η ΑΕΚ ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με την Εβίτα Ξηντάρα για έναν ακόμη χρόνο, στηρίζοντας έμπρακτα, όχι μόνο την αθλήτριά της, η οποία ετοιμάζεται να υποδεχθεί ένα νέο μέλος στην οικογένειά της, αλλά και την μητρότητα στον αθλητισμό!

Ο αθλητικός οργανισμός της ΑΕΚ (Ερασιτεχνική), με την αμέριστη στήριξη του κ. Μάριου Ηλιόπουλου, βρίσκεται στο πλευρό της αθλήτριας μας και προχωρά στην υιοθέτηση συγκεκριμένων μέτρων για την έμπρακτη υποστήριξη της μητρότητας στο βόλεϊ γυναικών.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΑΕΚ θεσπίζει την ετήσια ανανέωση των συμβολαίων των αθλητριών του τμήματος που κυοφορούν κατά το τελευταίο έτος της συνεργασίας τους με τον Σύλλογο. Παράλληλα, καθιερώνει επίδομα εγκυμοσύνης για κάθε αθλήτρια του βόλεϊ γυναικών, που μένει έγκυος, για τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της αποχής από τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις και ανεξάρτητα από τον χρόνο λήξης του συμβολαίου της.

Με τις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, η ΑΕΚ επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να στηρίζει ουσιαστικά τις αθλήτριές της και να προασπίζει τη μητρότητα και την οικογένεια, αναγνωρίζοντας ότι η δημιουργία οικογένειας αποτελεί ένα ξεχωριστό και σημαντικό κεφάλαιο στη ζωή κάθε γυναίκας, το οποίο πρέπει να αντιμετωπίζεται με σεβασμό και έμπρακτη υποστήριξη.

Η Εβίτα Ξηντάρα παραμένει μέλος της κιτρινόμαυρης οικογένειας, έχοντας την ΑΕΚ στο πλευρό της, μέσα και έξω από το γήπεδο.

Εβίτα, σου ευχόμαστε ολόψυχα υγεία και κάθε ευτυχία σε αυτή τη νέα, όμορφη διαδρομή της ζωής σου!»