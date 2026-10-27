GBL: Αλλαγή ώρας στο Άρης - Παναθηναϊκός AKTOR

Ο Άρης υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο Nick Galis Hall το απόγευμα του Σαββάτου 31 Οκτωβρίου στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Greek Basket League, με το τζάμπολ του αγώνα να μεταφέρεται ένα τέταρτο νωρίτερα από την αρχικά προγραμματισμένη ώρα.

Συγκεκριμένα ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 17:00 αντί για τις 17:15 που είχε προγραμματιστεί αρχικά.

Το ντέρμπι της 5ης αγωνιστικής θα έχει τηλεοπτική κάλυψη από τον ΣΚΑΪ και το ΣΠΟΡ FM TV.