GBL: Αλλαγή ώρας στο Άρης - Παναθηναϊκός AKTOR
Το ντέρμπι της 5ης αγωνιστικής της GBL μεταξύ του Άρη και του Παναθηναϊκού θα διεξαχθεί σε νέα ώρα
Ο Άρης υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο Nick Galis Hall το απόγευμα του Σαββάτου 31 Οκτωβρίου στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Greek Basket League, με το τζάμπολ του αγώνα να μεταφέρεται ένα τέταρτο νωρίτερα από την αρχικά προγραμματισμένη ώρα.
Συγκεκριμένα ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 17:00 αντί για τις 17:15 που είχε προγραμματιστεί αρχικά.
Το ντέρμπι της 5ης αγωνιστικής θα έχει τηλεοπτική κάλυψη από τον ΣΚΑΪ και το ΣΠΟΡ FM TV.