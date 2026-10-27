· Παναθηναϊκός

Νέα ανάρτηση Δούκα για Βοτανικό: «Τα πρώτα τμήματα του στεγάστρου έφτασαν!»

Την σημαντική εξέλιξη που καταγράφεται στην κατασκευή του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό ανέδειξε με ανάρτησή του ο Χάρης Δούκας 

Νέα ανάρτηση Δούκα για Βοτανικό: «Τα πρώτα τμήματα του στεγάστρου έφτασαν!»
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Με νέα του ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας ενημέρωσε για τη σημαντική εξέλιξη που καταγράφεται στην κατασκευή του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό.

Σύμφωνα με τα όσα γνωστοποίησε ο κ. Δούκας, τα πρώτα τμήματα του στεγάστρου του γηπέδου έφτασαν, με τον Δήμαρχο να εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο του έργου.

Παράλληλα αναφέρθηκε στις ιδιαίτερες τεχνικές προδιαγραφές και την ξεχωριστή αρχιτεκτονική του στεγάστρου, τονίζοντας πως η κατασκευή του νέου γηπέδου του «Τριφυλλιού» μπαίνει στην τελική ευθεία.

Η ανάρτησή του:

«Τα πρώτα τμήματα του στεγάστρου έφτασαν στον Βοτανικό!

Μια κατασκευή ιδιαίτερων τεχνικών προδιαγραφών, με ξεχωριστή αρχιτεκτονική και αισθητική. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού.

Συνεχίζουμε δυνατά!».

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