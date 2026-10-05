Δούκας από Βοτανικό: Σε τι κατάσταση βρίσκεται το γήπεδο - Τι γίνεται με τον Ερασιτέχνη

Μέσω βίντεό του σε ανάρτηση στα social media ο Χάρης Δούκας παρουσίασε τις εργασίες που γίνονται στον Βοτανικό 

Δούκας από Βοτανικό: Σε τι κατάσταση βρίσκεται το γήπεδο - Τι γίνεται με τον Ερασιτέχνη
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Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας βρέθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου στον Βοτανικό προκειμένου να επιθεωρήσει τις εργασίες που πραγματοποιούνται τόσο για το γήπεδο του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού όσο και για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη.

Αναφορικά με την έδρα του ποδοσφαίρου ο κ. Δούκας τόνισε πως τα έργα βρίσκονται στην τελευταία φάση κατασκευής των τεσσάρων πυλώνων, ώστε εν συνεχεία να τοποθετηθεί το στέγαστρο.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Χάρη Δούκα:

“Ο Βοτανικός αλλάζει όψη. Προχωρούν με ταχύτητα το γήπεδο και οι εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη!

Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός: Σχεδόν ολοκληρώθηκε η θεμελίωση για τις νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη! Ένα σπουδαίο βήμα για όλα τα τμήματα του συλλόγου.

Ποδοσφαιρικό γήπεδο: Είμαστε στην τελευταία φάση κατασκευής των 4 πυλώνων για να τοποθετηθεί το στέγαστρο. Οι κερκίδες στην ανατολική και δυτική πλευρά έχουν ήδη τοποθετηθεί, ενώ προχωρούν οι εργασίες σε βορρά και νότο.

Υποδομές & συνοδά έργα: Η Λεωφόρος Προφήτη Δανιήλ, η υπόγεια σήραγγα, η πεζογέφυρα και οι χώροι στάθμευσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Ξέρω ότι η αγωνία είναι μεγάλη, αλλά τα αποτελέσματα φαίνονται πλέον στην πράξη. Προχωράμε”.

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Ο Χάρης Δούκας βρέθηκε στον Βοτανικό και αποκάλυψε σε τι κατάσταση βρίσκεται το γήπεδο και τι γίνεται με τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη

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