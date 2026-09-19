Δούκας για Βοτανικό: «Είναι κάθε μέρα διαφορετικό, τρέχουμε με... χίλια»

Ο Χάρης Δούκας μίλησε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σε εκδήλωση για τα 50 χρόνια του ΠΣΑΠΠ, με τον δήμαρχο Αθηναίων να αναφέρεται μεταξύ άλλων στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού.

Συγκεκριμένα τόνισε ότι οι εργασίες στον Βοτανικό προχωρούν και όλοι πηγαίνουν με... γοργούς ρυθμούς, προκειμένου να είναι έτοιμο εντός του χρονοδιαγράμματος.

Αναλυτικά όσα είπε

Για την πορεία των εργασιών στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού: «Σήμερα το πρωί περάσαμε από το γήπεδο. Είναι κάθε μέρα διαφορετικό, τρέχουμε με χίλια. Θέλουμε να είναι έτοιμο το γήπεδο τον Σεπτέμβριο για να μπει. Είμαστε εντός χρονοδιαγράμματος».

Για την εκδήλωση του ΠΣΑΠΠ και το Football Unity Festival: «Είναι πολύ ωραία η εκδήλωση, είναι χαρά και τιμή να στηρίζουμε τον ΠΣΑΠΠ στα 50 χρόνια. Μας αρέσει τόσο πολύ που λέμε μήπως βρούμε μια διαδικασία να διοργανώνουμε κάθε χρόνο. Βλέπεις τους legends να παίζουν και έχει πολύ κόσμο. Μπράβο που στηρίζετε αυτή την προσπάθεια. Μας αρέσει τόσο πολύ που θα θέλουμε να το διοργανώνουμε κάθε χρόνο».

Για τους παλαίμαχους που συμμετέχουν στο τουρνουά: «Καθόμουν με τον κόσμο και μου έλεγαν “περιμένω τον Ζιοβάνι”. Είναι μάγος. Θέλω να το πάρει ο Ογκουνσότο. Μου αρέσει πάρα πολύ ο Κατσουράνης. Είναι αμυντικό χαφ που μπορεί να παίξει μέχρι και δεκάρι».