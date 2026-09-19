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Superbet League 2: «Μπλόκο» στην Καρδίτσα για τον Πανιώνιο - Συνεχίζει να εντυπωσιάζει η Ελλάς Σύρου

Την πρώτη απώλεια βαθμών στη φετινή Superbet League 2 γνώρισε ο Πανιώνιος των 10 παικτών, μένοντας στο 0-0 με την Αναγέννηση στην Καρδίτσα. Την ίδια ώρα, η Ελλάς Σύρου επικράτησε εμφατικά με 4-1 της Ζακύνθου στην Ηλιούπολη και συνέχισε την ανοδική της πορεία. 

Superbet League 2: «Μπλόκο» στην Καρδίτσα για τον Πανιώνιο - Συνεχίζει να εντυπωσιάζει η Ελλάς Σύρου
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Η 3η αγωνιστική της Superbet League 2, άρχισε με την πρώτη απώλεια για τον Πανιώνιο. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης έμεινε στο 0-0 στην έδρα της Αναγέννησης Καρδίτσας.

Το ματς δεν εξελίχθηκε καλά για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι έμειναν με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Ντίας στο πρώτο μέρος. Έτσι οι γηπεδούχοι είχαν τις στιγμές τους για να σκοράρουν, με το 0-0 να «σφραγίζει» το ματς τελικά.

Στο γήπεδο της Ηλιούπολης, η Ελλάς Σύρου έκανε… περίπατο κόντρα στην τυπικά γηπεδούχο, Ζάκυνθο. Η ομάδα των Κυκλάδων θριάμβευσε με 4-1 Το σκορ άνοιξε με κεφαλιά του Απόστολου Διαμαντή (56’) και σουτ του Κινγκ Φαϊζάλ (68’). Οι Επτανήσιοι μείωσαν γρήγορα με τον Πασχάλη Κάσσο (70’), ωστόσο οι φιλοξενούμενοι «κλείδωσαν» το «τρίποντο» με δυο γκολ του Μάρκος Νίνο (84’, 90+4’).

SUPER LEAGUE 2 - 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

  • Αναγέννηση Καρδίτσας – Πανιώνιος 0-0
  • Ζάκυνθος – Ελλάς Σύρου 1-4
  • Καλλιθέα – Πανσερραϊκός 20/9 (14:45)
  • Αστ. Τρίπολης Β’ – Απόλλων Καλαμ. 20/9 (17:00)
  • Ολυμπιακός Β’ – Μαρκό 20/9 (17:00)
  • Πύργος – ΑΕΛ 21/9 (16:00)
  • ΠΑΟΚ Β’ – Νέστος Χρυσούπολης 21/9 (17:00)
  • Πανθρακικός – Νίκη Βόλου 21/9 (17:00)

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Ελλάς Σύρου 7 -3αγ.
  2. Πανιώνιος 7 -3αγ.
  3. Μαρκό 6
  4. Πανθρακικός 4
  5. Ολυμπιακός Β' 4
  6. ΑΕΛ 4
  7. Νέστος Χρυσούπολης 4
  8. Καλλιθέα 3
  9. Πανσερραϊκός 3
  10. Αναγ. Καρδίτσας 2 -3αγ.
  11. Απόλλων Καλαμαριάς 1
  12. Πύργος 1
  13. ΠΑΟΚ Β' 1
  14. Ζάκυνθος 1 -3αγ.
  15. Νίκη Βόλου 0
  16. Αστέρας Τρίπολης Β' 0
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