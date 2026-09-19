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ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Έχασε τις αισθήσεις της η Καπνίση

Η παίκτρια της Ένωσης διακομίστηκε στο νοσοκομείο λόγω θερμοπληξίας. 

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Έχασε τις αισθήσεις της η Καπνίση
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Αγωνία επικράτησε μετά το τέλος του αγώνα ΑΕΚ-ΠΑΟΚ στους Αγίους Αναργύρους, για το πρωτάθλημα γυναικών. Η Μαρία Καπνίση της Ένωσης, έχασε τις αισθήσεις, μετά από αδιαθεσία που αισθάνθηκε.

Γιατροί και διασώστες έσπευσαν στο σημείο, ενώ μέσα σε δευτερόλεπτα μπήκε στο γήπεδο αι ασθενοφόρο. Η διάγνωση ήταν πως η αθλήτρια έχει υποστεί θερμοπληξία και διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Αγία Όλγα».

Από την ΑΕΚ τόνιζαν πως είχαν εκφράσει ανησυχίες για την ώρα διεξαγωγής της αναμέτρησης: «Το φαινόμενο της θερμοπληξίας μιας αθλήτριας δυστυχώς δείχνει ότι είχαμε δίκιο αλλά δεν εισακουστήκαμε».

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