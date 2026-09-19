Μπράιτον - Άρσεναλ: Ρεσιτάλ Κωστούλα με γκολ και ασίστ στο πρώτο ημίχρονο

Κωστούλας να τον πίεις στο ποτήρι στο πρώτο 45 λεπτο

Μπράιτον - Άρσεναλ: Ρεσιτάλ Κωστούλα με γκολ και ασίστ στο πρώτο ημίχρονο
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Ο Μπάμπης Κωστούλας δίνει ρεσιτάλ στο πρώτο ημίχρονο και με μια ασίστ του στον Πάσκαλ Γκρος και μια «κανονιά» του, απειλώντας την Άρσεναλ με το πρώτο της στραβοπάτημα στο πρωτάθλημα έπειτα από 5 αγωνιστικές.

Ο Κωστούλας πήρε την μπάλα έξω από την μεγάλη περιοχή, γύρισε όμορφα με την πρώτη του επαφή και αφού βρήκε χώρο, δοκίμασε το πόδι του και με ένα πολύ δυνατό σουτ δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον Ράγια.

Δείτε το πανέμορφο γκολ που σημείωσε ο Μπάμπης Κωστούλας:

Λίγο νωρίτερα είχε σερβίρει και ασίστ στον Πάσκαλ Γκρος, έχοντας άμεση συμμετοχή και στα δύο γκολ της Μπράιτον.

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