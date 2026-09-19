ΠΑΟΚ: Ανανέωσε τον Ιατρίδη και τον στέλνει δανεικό στη Μύκονο

Τη φανέλα του ΠΑΟΚ θα φορά για ακόμη δύο χρόνια ο Κωνσταντίνος Ιατρίδης, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας του με τον νεαρό σέντερ έως το 2029.

Ο ταλαντούχος ψηλός που προέρχεται από τα τμήματα υποδομής της ομάδας θα αγωνιστεί τη σεζόν που μας έρχεται ως δανεικός στη Μύκονο, προκειμένου να πάρει αυξημένο χρόνο συμμετοχής σε επίπεδο GBL.

Την περσινή σεζόν, ο 24χρονος είχε κατά μέσο όρο 1.7 πόντους και 0.4 ριμπάουντ ανά αγώνα σε 22 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Κωνσταντίνο Ιατρίδη για δύο ακόμη χρόνια και ταυτόχρονα τον δανεισμό του για την επόμενη σεζόν στη Μύκονο Betsson BC.Ο Κωνσταντίνος Ιατρίδης εντάχθηκε στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ σε ηλικία 13 ετών και ακολούθησε όλα τα ηλικιακά στάδια των τμημάτων υποδομής, φτάνοντας μέχρι την πρώτη ομάδα, με την οποία αγωνίστηκε για πρώτη φορά το 2019, σε ηλικία 17,5 ετών.

Με την επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών, ο Κωνσταντίνος Ιατρίδης θα παραμείνει στο δυναμικό του ΠΑΟΚ έως και τη σεζόν 2028-29. Για την αγωνιστική περίοδο 2026-27, ο 25χρονος φόργουορντ θα αγωνιστεί με τη μορφή δανεισμού στη Μύκονο Betsson BC, συμμετέχοντας στη Stoiximan GBL».