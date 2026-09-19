Άρης - Ηρακλής: Οι ενδεκάδες στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης

Άρης και Ηρακλής κοντράρονται στο «Κλ. Βικελίδης» για την 5η αγωνιστική της Super League.

Λίγη ώρα πριν τη σέντρα στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης έγιναν γνωστές οι επιλογές των δύο προπονητών για το βασικό σχήμα.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Άρης: Βέλιο, Ρίτσαρντς, Φαντιγκά, Φαμπιάνο, Σούταλο, Ράτσιτσ, Γκαρέ, Χόνγκλα, Γιαννιώτας, Μορόν, Καντεβέρε

Ηρακλής: Αθανασιάδης, Βούρος, Πίνα, Ρος, Νίζε, Σόρια, Νάνου, Σουρλής, Ραντόγια, Λόπεθ, Μάρκες