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Άρης - Ηρακλής: Οι ενδεκάδες στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης

Δείτε τις ενδεκάδες που επέλεξαν οι Μιχάλης Γρηγορίου και Βάλτερ Ματσάρι για την αναμέτρηση ανάμεσα στον Άρη και τον Ηρακλή για την 5η αγωνιστική της Super League (19/09, 19:30)

Άρης - Ηρακλής: Οι ενδεκάδες στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης
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Άρης και Ηρακλής κοντράρονται στο «Κλ. Βικελίδης» για την 5η αγωνιστική της Super League.

Λίγη ώρα πριν τη σέντρα στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης έγιναν γνωστές οι επιλογές των δύο προπονητών για το βασικό σχήμα.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Άρης: Βέλιο, Ρίτσαρντς, Φαντιγκά, Φαμπιάνο, Σούταλο, Ράτσιτσ, Γκαρέ, Χόνγκλα, Γιαννιώτας, Μορόν, Καντεβέρε

Ηρακλής: Αθανασιάδης, Βούρος, Πίνα, Ρος, Νίζε, Σόρια, Νάνου, Σουρλής, Ραντόγια, Λόπεθ, Μάρκες

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