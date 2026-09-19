Premier League: Το «σόου» του Κωστούλα έκοψε τον... άερα της Πρωταθλήτριας - Πρώτη ήττα για τη Χαλ

Σε παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψε η Μπράιτον την αναμέτρηση απέναντι στην πρωταθλήτρια Άρσεναλ, υποχρεώνοντάς την στην πρώτη της φετινή ήττα με το ευρύ 3-0.

Μεγάλος πρωταγωνιστής της βραδιάς ήταν ο Μπάμπης Κωστούλας, ο οποίος πραγματοποίησε εκπληκτική εμφάνιση. Αρχικά, στο 31ο λεπτό «έφτιαξε» το πρώτο γκολ στρώνοντας την μπάλα στον Πασκάλ Γκρος, ενώ στο 45' ολοκλήρωσε το ονειρικό του πρώτο μέρος με εκπληκτικό σουτ εκτός περιοχής για το 2-0. Το τελικό σκορ διαμόρφωσε στο 71' ο Αντρές με κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ του Γκρος, σφραγίζοντας τη μεγάλη νίκη για τους «γλάρους».

Νιουκάστλ - Χαλ 2-1

Στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ», η Χαλ γνώρισε την πρώτη της απώλεια βαθμών στη σεζόν, πληρώνοντας το εφιαλτικό της ξεκίνημα στην έδρα της Νιούκαστλ. Οι γηπεδούχοι μπήκαν φουριόζοι και προηγήθηκαν γρήγορα 2-0 με τέρματα των Γουίλοκ στο 3' και Λιούις Χολ στο 7'.

Η Νιούκαστλ είχε την ευκαιρία να διευρύνει το προβάδισμά της πριν το ημίχρονο, όμως ο Κωνσταντής Τζολάκης φώναξε «παρών» και απέκρουσε το πέναλτι του Γουϊσά στο 42ο λεπτό. Στην επανάληψη η Χαλ ανέβασε την απόδοσή της, μείωσε σε 2-1 με τον Τσο στο 67' μετά από ασίστ του Μπελούμι, όμως παρά την πίεση στο φινάλε το σκορ δεν άλλαξε.

Έβερτον - Ίπσουιτς 1-0

Τέλος, η Έβερτον συνέχισε την αήττητη πορεία της στις πρώτες πέντε αγωνιστικές, κάμπτοντας την αντίσταση της Ίπσουιτς με 1-0 στο «Χιλ Ντίκινσον». Το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης σημειώθηκε στο 24ο λεπτό, όταν μετά από μακρινό σουτ του Ταρκόφσκι η μπάλα κόντραρε στον Μπάρι και κατέληξε στα δίχτυα. Στο δεύτερο μέρος ακυρώθηκε δεύτερο γκολ του Μπάρι μέσω VAR για οφσάιντ, ενώ η Ίπσουιτς έμεινε με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Φαταού με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Τα «ζαχαρωτά» διατήρησαν το προβάδισμα μέχρι το φινάλε και σκαρφάλωσαν στην 5η θέση της βαθμολογίας.

Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Μπρέντφορντ-Τσέλσι 3-0

(61' Άντονι, 83' Τιάγκο, 90'+5' Καρβάλιο)

Τότεναμ-Άστον Βίλα 2-3

(86' Γκάλαχερ-, 90'+ Φαν Χέκε45+ Μανζάμπι, 67' Τζάκσον, 73' Μπουεντία)

Μπράιτον-Άρσεναλ 3-0

(31' Γκρος, 45' Κωστούλας, 57' Αντρές)

Έβερτον-Ίπσουιτς 1-0

(11' Μπάρι)

Νιούκαστλ-Χαλ 2-1

(3' Γουίλοκ, 7' Χολ-67' Τσο)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Κόβεντρι 19/9

Μπόρνμουθ-Λίβερπουλ 20/9

Λιντς-Κρίσταλ Πάλας 20/9

Μάντσεστερ Σίτι-Σάντερλαντ 20/9

Φούλαμ-Μάντσεστερ Γ. 20/9