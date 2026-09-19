Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Η δωδεκάδα του Αντρέα Τρινκιέρι για τον τελικό με τον Παναθηναϊκό
Δείτε τις επιλογές του ΠΑΟΚ για την αναμέτρηση κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR, στον τελικό του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».
Με τις γνωστές απουσίες θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ στον τελικό του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR.
Συγκεκριμένα, ο Αντρέα Τρινκιέρι δεν θα μπορεί να υπολογίζει στους τραυματίες Μπριν Ταϊρί και ΡεϊΚουάν Γκρέι, ενώ ο Ιταλός τεχνικός προχώρησε σε μία μόλις αλλαγή στη δωδεκάδα του συγκριτικά με τον ημιτελικό κόντρα στην Παρτίζαν, συμπεριλαμβάνοντας στην αποστολή τον Γιώργο Φίλλιο αντί του Νάσου Μπαζίνα.
Ο Αντρέα Τρινκιέρι προχώρησε σε μία μόλις αλλαγή στη δωδεκάδα του συγκριτικά με τον ημιτελικό κόντρα στην Παρτίζαν, συμπεριλαμβάνοντας τον Γιώργο Φίλλιο αντί του Νάσου Μπαζίνα.
Η δωδεκάδα του ΠΑΟΚ: Μήτρου-Λόνγκ, Όσμαν, Αλεξάντερ, Χουγκάζ, Ομορούγι, Χάτζινς, Κακλαμανάκης, Φόστερ, Περσίδης, Φίλλιος, Μουρ, Καλάθης.