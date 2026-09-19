Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Η δωδεκάδα του Αντρέα Τρινκιέρι για τον τελικό με τον Παναθηναϊκό

Με τις γνωστές απουσίες θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ στον τελικό του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR.

Συγκεκριμένα, ο Αντρέα Τρινκιέρι δεν θα μπορεί να υπολογίζει στους τραυματίες Μπριν Ταϊρί και ΡεϊΚουάν Γκρέι, ενώ ο Ιταλός τεχνικός προχώρησε σε μία μόλις αλλαγή στη δωδεκάδα του συγκριτικά με τον ημιτελικό κόντρα στην Παρτίζαν, συμπεριλαμβάνοντας στην αποστολή τον Γιώργο Φίλλιο αντί του Νάσου Μπαζίνα.

Ο Αντρέα Τρινκιέρι προχώρησε σε μία μόλις αλλαγή στη δωδεκάδα του συγκριτικά με τον ημιτελικό κόντρα στην Παρτίζαν, συμπεριλαμβάνοντας τον Γιώργο Φίλλιο αντί του Νάσου Μπαζίνα.

Η δωδεκάδα του ΠΑΟΚ: Μήτρου-Λόνγκ, Όσμαν, Αλεξάντερ, Χουγκάζ, Ομορούγι, Χάτζινς, Κακλαμανάκης, Φόστερ, Περσίδης, Φίλλιος, Μουρ, Καλάθης.