Τάιμ άουτ σε 1:53 σε φιλικό μόνο ο Ομπράντοβιτς
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς κατάλαβε από νωρίς ότι κάτι δεν πάει καλά και με το που άρχισε το ματς με τον ΠΑΟΚ κάλεσε τάιμ άουτ.
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει επιστρέψει… για τα καλά στον Παναθηναϊκό. Ο Σέρβος τεχνικός δεν αφήνει να πέσει τίποτα κάτω ούτε σε παιχνίδια προετοιμασίας.
Το ξεκίνημα του Παναθηναϊκού κόντρα στον ΠΑΟΚ δεν ήταν καθόλου καλό με τον ΠΑΟΚ να προηγείται με 6-0 μέσα σε 1:53. Δεν το σκέφτηκε δεύτερη φορά και κάλεσε άμεσα τάιμ άουτ για να τα “χώσει” στους παίκτες του και να τους ξυπνήσει.