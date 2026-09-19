Τάιμ άουτ σε 1:53 σε φιλικό μόνο ο Ομπράντοβιτς

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει επιστρέψει… για τα καλά στον Παναθηναϊκό. Ο Σέρβος τεχνικός δεν αφήνει να πέσει τίποτα κάτω ούτε σε παιχνίδια προετοιμασίας.

Το ξεκίνημα του Παναθηναϊκού κόντρα στον ΠΑΟΚ δεν ήταν καθόλου καλό με τον ΠΑΟΚ να προηγείται με 6-0 μέσα σε 1:53. Δεν το σκέφτηκε δεύτερη φορά και κάλεσε άμεσα τάιμ άουτ για να τα “χώσει” στους παίκτες του και να τους ξυπνήσει.