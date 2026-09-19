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Περιστέρι - Κλουζ 85-89: Πάλεψε μέχρι το τέλος, αλλά «λύγισε» στο φινάλε

Το Περιστέρι ήταν ανταγωνιστικό καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Κλουζ στο τουρνουά «Νίκος Φάσουρας», όμως γνώρισε την ήττα με 89-85.

Περιστέρι - Κλουζ 85-89: Πάλεψε μέχρι το τέλος, αλλά «λύγισε» στο φινάλε
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Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου συνέχισε τα φιλικά προετοιμασίας της και αντιμετώπισε την Κλουζ στο πλαίσιο του τουρνουά «Νίκος Φάσουρας». Το Περιστέρι παρουσίασε ανταγωνιστικό πρόσωπο και διεκδίκησε τη νίκη μέχρι το τέλος, χωρίς όμως να καταφέρει να ολοκληρώσει την ανατροπή.

Για το Περιστέρι, ο Άντερσον ήταν ο πρώτος σκόρερ με 19 πόντους, ενώ ο Φιντς πρόσθεσε 17 και ο Νίκολς 16. Από την πλευρά της Κλουζ, ο Σμαρτ ήταν ο κορυφαίος της αναμέτρησης με 23 πόντους και 5/7 τρίποντα.

Το Περιστέρι μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και πήρε από νωρίς τον έλεγχο, φτάνοντας στο 22-16 στο 8’, με τους Τζον Ιτούνας, Κώστα Παπαδάκη και Τζέιλεν Φιντς να δίνουν σημαντικές λύσεις στην επίθεση.

Η Κλουζ, ωστόσο, αντέδρασε άμεσα. Με τους Σμαρτ και Μπίσοπ να πρωταγωνιστούν, οι Ρουμάνοι επέστρεψαν στο παιχνίδι και κατάφεραν να ισοφαρίσουν σε 47-47 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Στην επανάληψη το παιχνίδι εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ, με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στο προβάδισμα. Το Περιστέρι παρέμεινε μέσα στη διεκδίκηση της νίκης και 1:30 πριν από το φινάλε μείωσε σε 83-86. Η Κλουζ διατήρησε την ψυχραιμία της και έφτασε στη νίκη με 89-85.

Πριν από το τζάμπολ, ο γενικός διευθυντής της ΚΑΕ Περιστέρι, Μάνος Κότσης, τίμησε την Κλουζ Νάποκα για την παρουσία της στο τουρνουά, το οποίο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του σπουδαίου αθλητή του συλλόγου, Νίκου Φάσουρα.

Τα δεκάλεπτα: 26-23, 47-47, 67-72, 85-89.

Περιστέρι (Ξανθόπουλος): Νίκολς 16 (5 ριμπ., 4 ασίστ, 2 κλεψ.), Φιντς 17 (2/5 τριπ.), Πετράκης 2, Πέιν 2 (5 ριμπ., 4 κοψ.), Ιτούνας 12 (4/7 τριπ.), Γκιουζέλης 4, Καματερός 3 (1/2 τριπ.), Παπαδάκης 8 (2/6 τριπ.), Κάριους 2, Άντερσον 19 (4 ριμπ.), Νικολαΐδης, Θωμάκος.

Κλουζ Νάποκα (Σιλβάσαν): Σμαρτ 23 (5/7 τριπ.), Μπέσλακ 6 (1/2 τριπ.), Μακ Κρέαρι 13, Μπίσοπ 17 (9 ριμπ.), Μπες 6 (1/1 τριπ.), Χιλ 10 (8 ριμπ., 4 ασίστ, 2 κλεψ.), Νικολέσκου 6 (1/2 τριπ.), Ρίτσαρντ 2, Κουλάμε 6, Ίλες.

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