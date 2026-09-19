Έμαθε αντίπαλο στον πρώτο γύρο του Singapore Open η Μαρία Σάκκαρη

Η Μαρία Σάκκαρη θα λάβει μέρος στο 500αρι της Σιγκαπούρης, με την Ελληνίδα πρωταθλήτρια να μαθαίνει την πρώτη της αντίπαλο.

Έμαθε αντίπαλο στον πρώτο γύρο του Singapore Open η Μαρία Σάκκαρη
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Το μονοπάτι της στο Singapore Open (21-27 Σεπτεμβρίου) έμαθε η Μαρία Σάκκαρη.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια θα τεθεί αντιμέτωπη στον πρώτο γύρο του 500αριου με την Τσέχα Λίντα Φρουβίρτοβα (No161 της παγκόσμιας κατάταξης).

Εφόσον προκριθεί, η Σάκκαρη αναμένεται να συναντήσει τη Γαλλίδα Κριστίνα Μλαντένοβιτς στη φάση των «16».

Στη συνέχεια, η διασταύρωση στα προημιτελικά τη φέρνει πιθανότατα απέναντι στην Αμάντα Ανισιμόβα, ενώ αν φτάσει μέχρι την τετράδα, στον ημιτελικό ξεχωρίζει το όνομα της Αλεξάνδρα Ιάλα (No3 του ταμπλό).

Θυμίζουμε πως η δράση στο κυρίως ταμπλό της διοργάνωσης ξεκινά επίσημα τη Δευτέρα (21/9).

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